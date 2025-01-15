Звезда "Служебного романа" Немоляева отреагировала на известие о смерти близкого человека

Актриса Светлана Немоляева прокомментировала данные о смерти своего брата, который занимал пост режиссера балета в Большом театре.

Актриса выразила свою озабоченность по поводу обсуждаемого трагического события. Она отметила, что не общалась с близким в течение нескольких дней. По ее словам, на данный момент телефон Всеволода выключен, и она не имеет возможности установить с ним связь.

"Я давно ему не звонила, дня два-три. Когда я попыталась позвонить, мне сообщили, что его телефон недоступен. Теперь я планирую обратиться к его супруге Маргарите, чтобы выяснить ситуацию", — поделилась актриса.

Артистка также добавила, что совсем недавно брат перенес серьезную травму — сломал шейку бедра, но после этого состояние его здоровья стало улучшаться. Светлана отметила, что Всеволод уже мог самостоятельно вставать и передвигаться.

Так или иначе, в это же время пресс-служба Государственного академического Большого театра России официально сообщила о кончине Всеволода Немоляева в возрасте 87 лет. Он служил в театре с 1956 года и оставил значимый след в истории балета, начиная свою карьеру как артист и затем став режиссером.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Немоляева столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем, Это произошло прямо на съемочной площадке.

Артистка обратилась к врачам с симптомами, которые напоминали COVID-19: у нее наблюдались слабость, сильный кашель, насморк и высокая температура. К счастью, тест на коронавирус не подтвердился, и медики поставили диагноз — острая инфекция верхних дыхательных путей.