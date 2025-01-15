Гречневая лапша с тофу и овощами: паста для веганов на основе собы

Это блюдо не только веганское, но и очень простое в приготовлении. Арахис и соевый соус придают ему характерные азиатские нотки, что делает каждый укус поистине незабываемым.
Ингредиенты на 2 порции:
• Лапша гречневая "Соба" – 200 г
• Тофу "Хмели-сунели" – 125 г
• Морковь – 100 г
• Лук репчатый – 50 г
• Кабачки – 100 г
• Арахис жареный соленый – 20 г
• Соус соевый – 20 мл
• Масло подсолнечное рафинированное – 1 ст. ложка
• Соль – по вкусу
Приготовление:
Шаг 1: Начните с нарезки тофу кубиками среднего размера. Разогрейте половину столовой ложки подсолнечного масла на сковороде и обжарьте тофу до золотистой корочки на среднем огне. Этот процесс займет всего несколько минут. После этого добавьте половину соевого соуса, быстро перемешайте и дайте ему немного выпариться, чтобы кусочки слегка карамелизовались. Затем переложите тофу на отдельную тарелку.
Шаг 2: Нарежьте лук, морковь и кабачки соломкой. В ту же сковороду добавьте оставшееся масло и обжаривайте морковь с луком на среднем огне до полуготовности, чтобы они оставались хрустящими (примерно 6-8 минут). Затем добавьте кабачки и жарьте еще 2-3 минуты, пока они не станут мягкими.
Шаг 3: Пока овощи обжариваются, вскипятите воду в кастрюле и отварите гречневую лапшу "Соба" около 3 минут. После этого промойте ее холодной водой или поместите в ледяную воду, чтобы прекратить процесс приготовления и избежать слипания.
Шаг 4: Переложите готовую лапшу в сковороду с овощами, добавьте оставшийся соевый соус и слегка измельчённый арахис. Прогрейте все вместе в течение минуты.
Шаг 5: Подавайте блюдо как в виде боула, разделяя все ингредиенты, так и смешивая их в сковороде для получения вок-варианта.
Пищевая ценность (на 100 г):
• Калории: 130 kcal
• Белки: 5 г
• Жиры: 4 г
• Углеводы: 20 г
• Насыщенные жиры: 1 г
• Пищевые волокна: 1 г
• Добавленный сахар: 0 г