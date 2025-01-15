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Гречневая лапша с тофу и овощами: паста для веганов на основе собы

Гречневая лапша с тофу и овощами: паста для веганов на основе собы
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Если вы ищете оригинальное и полезное блюдо, которое порадует вас ярким вкусом и насыщенным ароматом, гречневая лапша с тофу и овощами станет отличным выбором.

Это блюдо не только веганское, но и очень простое в приготовлении. Арахис и соевый соус придают ему характерные азиатские нотки, что делает каждый укус поистине незабываемым.

Ингредиенты на 2 порции:

• Лапша гречневая "Соба" – 200 г

• Тофу "Хмели-сунели" – 125 г

• Морковь – 100 г

• Лук репчатый – 50 г

• Кабачки – 100 г

• Арахис жареный соленый – 20 г

• Соус соевый – 20 мл

• Масло подсолнечное рафинированное – 1 ст. ложка

• Соль – по вкусу

Приготовление:

Шаг 1: Начните с нарезки тофу кубиками среднего размера. Разогрейте половину столовой ложки подсолнечного масла на сковороде и обжарьте тофу до золотистой корочки на среднем огне. Этот процесс займет всего несколько минут. После этого добавьте половину соевого соуса, быстро перемешайте и дайте ему немного выпариться, чтобы кусочки слегка карамелизовались. Затем переложите тофу на отдельную тарелку.

Шаг 2: Нарежьте лук, морковь и кабачки соломкой. В ту же сковороду добавьте оставшееся масло и обжаривайте морковь с луком на среднем огне до полуготовности, чтобы они оставались хрустящими (примерно 6-8 минут). Затем добавьте кабачки и жарьте еще 2-3 минуты, пока они не станут мягкими.

Шаг 3: Пока овощи обжариваются, вскипятите воду в кастрюле и отварите гречневую лапшу "Соба" около 3 минут. После этого промойте ее холодной водой или поместите в ледяную воду, чтобы прекратить процесс приготовления и избежать слипания.

Шаг 4: Переложите готовую лапшу в сковороду с овощами, добавьте оставшийся соевый соус и слегка измельчённый арахис. Прогрейте все вместе в течение минуты.

Шаг 5: Подавайте блюдо как в виде боула, разделяя все ингредиенты, так и смешивая их в сковороде для получения вок-варианта.

Пищевая ценность (на 100 г):

• Калории: 130 kcal

• Белки: 5 г

• Жиры: 4 г

• Углеводы: 20 г

• Насыщенные жиры: 1 г

• Пищевые волокна: 1 г

• Добавленный сахар: 0 г

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15 января 2025, 19:19
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