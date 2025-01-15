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Актер Юра Борисов номинирован на британскую премию BAFTA за роль в фильме "Анора"

Актер Юра Борисов номинирован на британскую премию BAFTA за роль в фильме "Анора"
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Российский актер Юра Борисов попал в шорт-лист номинантов на престижную награду Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Артист был выдвинут в категории "Лучший актер второго плана" за роль в фильме "Анора". Картину снял американский режиссер Шон Бейкер. Имена всех претендентов были озвучены в ходе прямой трансляции на официальном YouTube-канале BAFTA, сообщает издание The Hollywood Reporter.

В этой же категории за статуэтку будут бороться такие именитые актеры, как Киран Калкин, Эдвард Нортон, Гай Пирс, Джереми Стронг и Кларенс Маклин. Церемония награждения состоится 16 февраля.

Юра Борисов уже успел заявить о себе на международной арене. Ранее он был номинирован на "Золотой глобус" в аналогичной категории, однако тогда победу одержал Киран Калкин за роль в фильме "Настоящая боль".

Юра Борисов. Кадр: YouTube-канал "Кино в деталях"

Фильм "Анора" рассказывает трогательную историю любви американки Эни, которую играет Майки Мэдисон, и сына российского олигарха Вани, которого исполнил Марк Эйдельштейн. Юра Борисов в этом проекте воплотил образ Игоря — одного из помощников главного героя. Эта работа стала значимой в карьере актера, который продолжает покорять новые горизонты в мире кино.

Стоит отметить, что "Анора" уже успела завоевать признание на международной арене. В конце мая прошлого года фильм был удостоен главной награды Каннского кинофестиваля — "Золотой пальмовой ветви".

Шоу-бизнес в Telegram

15 января 2025, 17:10
Юра Борисов. Кадр: YouTube-канал "Кино в деталях"
The Hollywood Reporter✓ Надежный источник

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