Согласившийся жениться на уборщице Шаляпин сделал заявление об отцовстве

Прохор Шаляпин – известный певец и яркая личность. Артист всегда вызывает интерес у публики своими откровениями.

В новом интервью Прохор поделился своими мыслями о любви, отношениях и будущем. Когда речь зашла о его идеальной избраннице, Прохор отметил, что хотя он шутит о том, что женится только на богатых и знаменитых, в действительности его чувства могут возникнуть к любому человеку, независимо от статуса.

"Я такой эмоциональный человек, что могу влюбиться и в уборщицу", — признался он.

Прохор также добавил, что для него не важны внешние характеристики: цвет волос или рост не играют решающей роли в выборе партнера. Главное — это химия между людьми, настоящая привязанность и взаимопонимание. Он мечтает встретить женщину, с которой сможет построить семью и стать отцом. Прохор уже придумал имена для своих детей: девочку он назвал бы Елизаветой или Анной, а мальчика — Иваном или Федором.

Однако певец не скрывает своих опасений по поводу семейной жизни. Он признается, что иногда, смотря передачи о разводах, начинает бояться создания семьи.

"Я считаю, такие программы нужно запретить", — сказал он.

По его мнению, они формируют негативное отношение к браку и отталкивают людей от мысли о совместной жизни. Кроме того, Прохор затронул тему прав мужчин в процессе развода. Он считает, что законы в этой сфере нуждаются в доработке, так как часто мужчины остаются без защиты своих прав.

"Женщина получает все: детей, имущество, алименты, а мужчине остается ничего", — подчеркнул певец.