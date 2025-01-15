Согласившийся жениться на уборщице Шаляпин сделал заявление об отцовстве

Как прошло прощание с Добровольской Тесты Тигран Кеосаян находится в коме Игры Сонник

Топ новостей недели

Новогоднее чудо: Кравец получила в подарок от деда Мороза квартиру с видом на КремльНовогоднее чудо: Кравец получила в подарок от деда Мороза квартиру с видом на Кремль Тест на знание новогодних фильмов: угадай культовый фильм по набору эмодзиТест на знание новогодних фильмов: угадай культовый фильм по набору эмодзи Звезде сериала "Моя прекрасная няня" Жигунову – 62: самые яркие образы актераЗвезде сериала "Моя прекрасная няня" Жигунову – 62: самые яркие образы актера Мэл Гибсон отмечает 69-летие: не пропустите эти фильмы с культовым актеромМэл Гибсон отмечает 69-летие: не пропустите эти фильмы с культовым актером

Лента новостей

Среда 15 января

19:19Гречневая лапша с тофу и овощами: паста для веганов на основе собы 18:57Ушедший из "Ленкома" Дмитрий Певцов выйдет на сцену нового театра 18:48Согласившийся жениться на уборщице Шаляпин сделал заявление об отцовстве 17:10Актер Юра Борисов номинирован на британскую премию BAFTA за роль в фильме "Анора" 16:57Андрей Воробьев рассказал о пополнении подмосковного автопарка скорой помощи 15:59Бузова впервые открыто заговорила о своей личной жизни на фоне слухов о браке 14:20Куда сходить в Москве и Петербурге: афиша c 16 по 30 января 13:31Владимир Путин поручил установить сроки исковой давности для случаев деприватизации 12:33Почти 700 тысяч человек посетили катки "Зимы в Москве" в новогодние каникулы 11:05Довели до крайности: семья погибшего Яниса Тиммы намерена выяснить истинные причины трагедии 10:56"У Заворотнюк было так же": 77-летний Леонтьев появился у гроба Добровольской 10:40Боль и слезы: могила Добровольской утонула сразу после похорон 10:12Этот десерт можно есть даже ночью: морковный пирог с эритролом 08:44Ксения Бородина выбрала имя для сына от Николая Сердюкова 04:32Вкусный перекус – дети оценят: корн-доги 00:04Тигран Кеосаян находится в тяжелом состоянии 20:47Отдыхающий на Мальдивах Билан оголил торс и показал поклонницам подтянутую фигуру 20:13Поке с тунцом и припущенным огурцом: оригинальная и яркая вариация гавайского рецепта 19:51Адвокат обозначил сроки принятия судом решения об опеке над сыном Прилучного 18:04Как беременная Заворотнюк встретила своей первый день рождения без матери 16:36Пригодится на том свете: что положили в дорогой гроб Добровольской перед закрытием крышки 16:06Друг покойного Яниса Тиммы вывел Анну Седокову на чистую воду после трагедии 15:30"Умела отдаваться": Верник у гроба Добровольской рассказал об отношениях с актрисой 14:29Худая и в парике: страшные кадры из гроба убитой раком Добровольской 13:42Аншлаги и тысячи зрителей: как прошли спектакли "Соборная площадь" в праздники 13:04Стало известно о смерти Барбары Брыльска 12:43"Промыла мне мозги на всю оставшуюся жизнь": заплаканная Пересильд обратилась к покойной Добровольской 11:09Что-то новенькое: рецепт национального дагестанского блюда – гурзы 11:00"Не хотела быть в хосписе": Золотовицкий рассказал о страшных последних днях Добровольской 10:57Прощай, Женя: на лежащую в гробу Добровольскую страшно смотреть 10:05"Любовь втроем": в сети обсуждают роман овдовевшей Седоковой с женатым хоккеистом 08:39Зепюр Брутян больно уколола уехавшую Агату Муцениеце 03:32Интересная подача и приятный вкус: куриные ножки с грибами и луком в мешочках из теста 00:15Выявлен самый богатый член королевской семьи... и это НЕ король 21:43Ефремов вызвал бурную реакцию неоднозначным заявлением после смерти Добровольской 19:37Хирург раскрыла способ Кудрявцевой в свои годы выглядеть не старше 35 лет 18:07Паста с креветками: оригинальная вариация популярнейшего рецепта 16:34Попавший в реанимацию Николаев подробно рассказал о своем состоянии 15:44Волочкова сделала заявление о связи с молодым партнером: Мне очень комфортно 12:55Пугачева бурно отреагировала на обращение Орбакайте к россиянам 12:25Дом в Подмосковье и квартира в столице: что оставила после смерти Евгения Добровольская 11:38Очень сложный тест по деталям фильма "Любовь и голуби": справятся только киноманы 11:01Детей за уши не оттащишь: творожный хворост на сковороде 10:47Никому не нужна: как живет на Кипре потерявшая все жена иноагента Пугачева 10:05В день рождения сына Агата Муцениеце улетела на Мальдивы 09:01Алкоголь и портрет Лозы: в Сети появился райдер оправившейся от горя Седоковой 06:52Салат с колбасой салями и сыром: рецепт на случай неожиданного прихода гостей 03:0956-летний Хью Джекман сделал заявление после новостей о романе с актрисой 18:46Журналисты подсчитали, во сколько звездам обошелся зимний отдых 14:12Постновогодняя скорая помощь для ЖКТ
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Согласившийся жениться на уборщице Шаляпин сделал заявление об отцовстве

Согласившийся жениться на уборщице Шаляпин сделал заявление об отцовстве
366

Прохор Шаляпин – известный певец и яркая личность. Артист всегда вызывает интерес у публики своими откровениями.

В новом интервью Прохор поделился своими мыслями о любви, отношениях и будущем. Когда речь зашла о его идеальной избраннице, Прохор отметил, что хотя он шутит о том, что женится только на богатых и знаменитых, в действительности его чувства могут возникнуть к любому человеку, независимо от статуса.

"Я такой эмоциональный человек, что могу влюбиться и в уборщицу", — признался он.

Прохор также добавил, что для него не важны внешние характеристики: цвет волос или рост не играют решающей роли в выборе партнера. Главное — это химия между людьми, настоящая привязанность и взаимопонимание. Он мечтает встретить женщину, с которой сможет построить семью и стать отцом. Прохор уже придумал имена для своих детей: девочку он назвал бы Елизаветой или Анной, а мальчика — Иваном или Федором.

Прохор Шаляпин. Фото: Феликс Грозданов

Однако певец не скрывает своих опасений по поводу семейной жизни. Он признается, что иногда, смотря передачи о разводах, начинает бояться создания семьи.

"Я считаю, такие программы нужно запретить", — сказал он.

По его мнению, они формируют негативное отношение к браку и отталкивают людей от мысли о совместной жизни. Кроме того, Прохор затронул тему прав мужчин в процессе развода. Он считает, что законы в этой сфере нуждаются в доработке, так как часто мужчины остаются без защиты своих прав.

"Женщина получает все: детей, имущество, алименты, а мужчине остается ничего", — подчеркнул певец.

Шоу-бизнес в Telegram

15 января 2025, 18:48
Прохор Шаляпин. Фото: Феликс Грозданов
Леди Mail✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Шаляпин, Рудковская, Бузова: кто из российских звезд подписал брачный договор

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Татьяна Веденеева. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Стоматолог подсчитал внушительную стоимость белоснежных зубов Шаляпина

Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков)

Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков) певец

Ушедший из "Ленкома" Дмитрий Певцов выйдет на сцену нового театра

Ушедший из "Ленкома" Дмитрий Певцов выйдет на сцену нового театра
Дмитрий Певцов пришел в "Ленком" в 1991-м по приглашению Марка Захарова. В последний раз на сцену этого театра он выходил в ноябре 2024 года в спектакле "Юнона и Авось". А 14 января 2025-го его портрет исчез из актерского фойе. Отсюда Певцов сделал вывод, что в его услугах театр более не нуждается. И попрощался с коллегами, пояснив, что на сцену "Ленкома" больше не выйдет. А где же он теперь будет демонстрировать актерский талант? Стало известно, что 1 и 2 апреля Дмитрий Певцов выйдет на сцену театра Российской Армии в спектакле Эдуарда Боякова "Лавр" по роману Евгения Водолазкина.

Бузова впервые открыто заговорила о своей личной жизни на фоне слухов о браке

Бузова впервые открыто заговорила о своей личной жизни на фоне слухов о браке
Ольга Бузова уже далеко не первый год провоцирует слухи о своих романтических отношениях. На этот раз ее заподозрили в связи с судебным приставом из Сочи. Некоторые пользователи социальных сетей даже предположили, что пара уже успела пожениться.

Довели до крайности: семья погибшего Яниса Тиммы намерена выяснить истинные причины трагедии

Довели до крайности: семья погибшего Яниса Тиммы намерена выяснить истинные причины трагедии
В сети Анну Седокову обвинили в смерте бывшего мужа. Трагическая новость пришла в ночь с 16 на 17 декабря: Янис Тимма был найден мертвым в московском хостеле, где остановился незадолго до происшествия.

"У Заворотнюк было так же": 77-летний Леонтьев появился у гроба Добровольской

"У Заворотнюк было так же": 77-летний Леонтьев появился у гроба Добровольской
Евгения Добровольская служила Московскому Художественному Театру 33 года. На сцене, где она играла, с ней же и прощались. Отдать последние почести коллеге пришло немало знаменитостей – Пересильд, Швыдкой, Хабенский, Верник, Бочкарева, Брусникина... Появился у гроба и Леонтьев. Артист говорил не только о профессиональных заслугах Евгении Добровольской, но и о ее человеческих качествах, ведь она совмещала успешную карьеру в театре и на экране с заботой о четверых детях.

Боль и слезы: могила Добровольской утонула сразу после похорон

Боль и слезы: могила Добровольской утонула сразу после похорон
Евгения Добровольская умерла через две недели после 60-летия – 10 января. А 14 января с ней простились в Московском Художественном Театре и похоронили на престижном Троекуровском кладбище столицы. Народная артистка России упокоилась на 21-м участке, который также называют Аллеей актеров.

Выбор читателей

14/01ВтрПрощай, Женя: на лежащую в гробу Добровольскую страшно смотреть 14/01ВтрХудая и в парике: страшные кадры из гроба убитой раком Добровольской 14/01ВтрПригодится на том свете: что положили в дорогой гроб Добровольской перед закрытием крышки 13/01ПндЕфремов вызвал бурную реакцию неоднозначным заявлением после смерти Добровольской 15/01Срд"У Заворотнюк было так же": 77-летний Леонтьев появился у гроба Добровольской 14/01ВтрСтало известно о смерти Барбары Брыльска