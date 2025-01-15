Кудрявцева в шоке из-за омерзительного инцидента: От ужаса подскакиваю

Лера Кудрявцева поделилась забавной и в то же время омерзительной историей, произошедшей во время ее поездки из Санкт-Петербурга в Москву.

По словам знаменитости, ее сосед по купе оказался настоящим "музыкантом". Он громко сморкался на протяжении всей поездки, не обращая внимания на окружающих. Лера описала ситуацию с юмором, но также с явным недовольством.

"Всю поездку мужик громко сморкается. Я только задремлю и от ужаса подскакиваю", — написала она.

Ведущая добавила, что подобные звуки были практически постоянными. Знаменитость отметила, что другой пассажир также не давал ей покоя — он храпел, но это, по ее мнению, было менее раздражающим, так как храп происходит бессознательно и не вызывает такого уровня дискомфорта.

Кудрявцева выразила свое возмущение по поводу поведения мужчины.

"Ну ты выйди сморкаться в туалет или, если в платок, то аккуратно. Не громко, чтоб вылетело все из носа радиусом в километр", — возмутилась она.

Лера даже предположила, что мужчина может быть иностранцем, что добавило ситуации комичности. В своих постах она делилась не только словами, но и видео с нарушителем тишины, однако позже удалила его, признав, что могла ошибиться в своих предположениях о его национальности.