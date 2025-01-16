Сочные снэки для вкусного перекуса: простой рецепт сырных палочек

Ингредиенты:
Для теста:
- Мука — 300 г
- Вода — 150 мл
- Масло сливочное — 50 г
- Сахар — 1 ч.л.
- Соль — 1/2 ч.л.
- Дрожжи сухие — 7 г (около 1 пакетика)
Для начинки:
- Сыр твердый (например, моцарелла или гауда) — 250 г
Для жарки:
- Растительное масло — около 500 мл
Подготовка теста:
- В миске смешайте муку, сахар и соль.
- Добавьте растопленное сливочное масло и дрожжи.
- Постепенно добавляйте теплую воду, замешивая тесто до однородной консистенции.
- Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте на 30 минут, чтобы оно поднялось.
Формирование палочек:
- Нарежьте сыр длинными полосками толщиной примерно 1 см.
- Раскатайте тесто тонким слоем (примерно 2 мм).
- Разрежьте тесто на длинные полосы шириной около 2-3 см.
- Положите полоску сыра на край одной из полосок теста и заверните её, формируя длинную трубочку.
- Повторяйте процесс, пока не используете все тесто и сыр.
Жарка:
- Нагрейте растительное масло в глубокой сковороде или кастрюле до температуры около 180°C.
- Опускайте палочки в горячее масло небольшими порциями и обжаривайте до золотистого цвета, переворачивая их для равномерной обжарки.
- Готовые палочки выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.
Подача:
Подавать горячими с любимым соусом (например, гуакамоле или томатным соусом).