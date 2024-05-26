5 вещей, которые меняют кожу до неузнаваемости: отказ от них тебя преобразит

Мало у кого состояние кожи близко у идеальному. Врач дерматовенеролог – косметолог, нутрициолог Байрамова Сабина рассказала, как улучшить состояние этого важного органа.

Первое – потребление сахара

Когда мы убираем сахар из нашего рациона, количество воспалительных процессов в кишечнике и в организме в целом уменьшается, уходят проблемы с кожей, отеки, аллергические реакции, повышается иммунитет. Почему так происходит? Сахар способствует развитию воспаления в кишечнике, что ослабляет иммунную систему, так как лимфатическая система ( а это иммунный орган) тесно связана с кишечником. Это может привести к аллергическим реакциям, частым ОРВИ И ОРЗ, обострению кожных заболеваний, таких как акне, псориаз и дерматиты.

Сахар также негативно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, вызывая дискомфорт и вздутие, что ухудшает качество жизни. Нарушение работыкишечника приводит к дефициту витаминов, микроэлементов и строительных материалов, необходимых для нормальной работы клеток.

Отсюда вывод: клетки кожи в том, числе начинают разрушаться.

Коллаген, содержащийся в сосудах, коже и суставах, засахаривается, что приводит помимо проблем с органами, суставами, к образованию морщин, потере упругости кожи.

Ну и сахар – это идеальная среда для размножения бактерий, поэтому если у вас есть акне, то снизив потребление сахара, вы увидите прекрасный результат.

Второе – нарушение поддержания водного баланса

Хотя вы можете предпочитать кофе, чай и другие напитки на протяжении дня, не забывайте об употреблении достаточного количества воды. Нарушение этого правила может негативно сказаться на вашей коже. Кожа нуждается в оптимальном уровне увлажнения, и вода играет ключевую роль в нашем организме. Фактически, наше тело состоит на 60% из воды, и его функции напрямую зависят от этого.

Недостаток воды делает кровь густой, что приводит к недостаточному питанию клеток. В результате клетки начинают разрушаться, а сердце вынуждено работать с большей нагрузкой для перекачки густой крови. Лимфатическая система также функционирует хуже при недостатке воды. Лимфа, которая выводит отходы из организма, становится менее эффективной. Если жидкости недостаточно, отходы не могут быть полностью удалены, что может привести к обострению всех болезней, включая проблемы с кожей, и снижению иммунитета.

Гиалуруновая кислота в клетках коже тянет на себя воду, что делает нашу кожу упругой, а недостаток влаги приводит к обезвоживанию клеток, что вызывает появление морщин и старение. Поэтому поддержание оптимального уровня воды – это неотъемлемая часть заботы о вашей коже.

Третье – трогать лицо руками

Предположим, у вас появляется высыпание, и вы начинаете его ковырять. Но проблема в том, что это распространяет содержимое прыща на другие участки кожи, и в результате высока вероятность появления еще большего количества высыпаний. Если вы избавитесь от этой привычки трогать лицо руками, вы действительно измените состояние вашей кожи. Теперь то, что есть на ваших руках, останется на них, а не попадет на ваше лицо. В результате кожа становится более чистой, более стерильной. Фактически, эта привычка прикасаться к лицу руками есть у всех, у кого есть проблемы с кожей, и ее нужно избавиться. И, конечно, после этого ваша кожа будет выглядеть намного лучше.

Четвертое – есть перед сном

Употребление пищи перед сном может вызвать отечность. Постоянные отеки приводят к растяжению тканей, что со временем вызывает появление недостатков и провисания кожи на лице. Такой «опухший»вид.

Пятое-Пренебрежение правильным уходом за кожей: важностью соблюдения процедур и выбора средств

Нарушение обычных процедур ухода за кожей, включая умывание, может привести к ухудшению липидного барьера, возникновению раздражений и высыпаний. С другой стороны, недостаток увлажнения может привести к пересушенности кожи и ее уязвимости, в том числе к аллергическим реакциям. Поэтому очень важно правильно подходить к выбору средств для умывания.