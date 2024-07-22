"Держит за живот": Бьянка завопила на весь самолет из-за домогательства

Певица Бьянка рассказала о неприятной ситуации во время перелета.

Находясь в бизнес-классе самолета, 38-летняя певица решила немного поспать. Однако сон Бьянки был прерван прикосновениями другого пассажира. По словам певицы, она проснулась из-за того, что некий дед, от которого пахло чем-то неприятно, гладил ее по оголенному животу. "Я смотрю на него, он держит меня за живот", – пожаловалась артистка в недавнем видео, которое появилось в ее аккаунте в популярной социальной сети.

Из-за домогательства пожилого мужчины Бьянка завопила на весь самолет. В тот же момент дед несколько раз извинился перед артисткой, а также сказал, что перепутал ее с женой. Этот ответ вызывал у певицы недоумение, поскольку его жена, по словам Бьянки, выглядела очень старо: "Ей минимум лет 95". Иными подробностями случившегося артистка не поделилась.

Как ни странно, далеко не все поддержали Бьянку и выразили беспокойство. Нашлись и те, кто раскритиковал артистку за внешний вид. Якобы она сама провоцирует на грех. Более того, кто-то даже высказал певице за возраст. Дескать, количество косметики, которое она наносит на лицо, добавляет ей якобы как минимум десяток лет. Впрочем, такие комментарии единичные и воспринимаются большинством как неадекватные.