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Предначертано с рождения: астролог пролила свет на причину болезни Шеннен Доэрти

Предначертано с рождения: астролог пролила свет на причину болезни Шеннен Доэрти
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Астролог Евгения Грибкова рассказала о борьбе с раком, предательстве супруга, финансовом кризисе и смерти звезды популярных американских телесериалов Шеннен Доэрти.

13 июля 2024 года на 54-ом году жизни умерла Шеннен Доэрти – американская актриса, известная в России по популярным в 90-е годы телесериалам "Беверли-Хиллз, 90210" и "Зачарованные". С марта 2015 года она боролась с онкологией – раком молочной железы.

Профессиональный астролог-прогнозист западного направления астрологии Евгения Грибкова рассказывает о заболевании и смерти, предательстве супруга и финансовых сложностях актрисы с точки зрения звезд.

Натальная карта

Шеннен Доэрти рождена 12 апреля 1971 года, 16:16, Мемфис, Теннесси, США – Солнечный Овен и асцендентная Дева по гороскопу, с Лилит и Плутоном на Асценденте, сложной Луной в Скорпионе. Все это характеризует Шеннен, как весьма активного, амбициозного, смелого, предприимчивого и напористого человека, который умел продавливать свое и влиять на других людей, в том числе путем обольщения собой, расчета, продуманных манипуляций и могущества. И, действительно, она известна своим крутым нравом. Но, безусловно, Доэрти – сильная личность и очень волевой человек. Вот и своему диагнозу актриса противостояла весьма мужественно. Она боролась с раком более 9 лет своей жизни.


В гороскопе Шеннен Доэрти имеется ряд указаний на значимые проблемы со здоровьем на ее жизненном пути. Так, например, связь управителя сектора гороскопа, отвечающего за заболевания (в случае Доэрти – это Сатурн), со сферой опасных, в том числе смертельных, ситуаций, физических и психологических трансформаций, риска для жизни. Это заложенный с рождения актрисы сценарий возможной смерти и прочие болезни или проблемы со здоровьем. Кроме того, Сатурн в натальной карте напряженно "бьет" ее в сложной Луне в Скорпионе. Луна является не только общим сигнификатором телесности в карте, но и женским коррелятом отвечающим за такие органы, как матка и молочные железы, а также, например, за желудок. То есть в этом плане в карте Шеннен Доэрти уже с рождения заложена проблематика в этих вопросах, которая к 40 годам реализовалась в негативные события на представительской прогнозике. Вероятно по этим же причинам у актрисы не было детей.

В прогнозе видны также значимые трансформации на физическом и психологическом уровне, с которыми пришлось столкнуться актрисе в период последующих 2017-2020 годов, а также химиотерапия в процессе лечения. Данной событийности способствовали транзиты Сатурна, Плутона и Нептуна в ее карте. Иначе, как борьбой за жизнь, это не назвать! В итоге в начале 2020 года актриса объявила, что рак находится уже в 4-ой стадии.

Но, несмотря на тяжелую болезнь, Шеннен работала. В указанный период в карте актрисы была задействована связка Солнца и Марса, отвечающих за активную творческую деятельность в ее жизни, которая в это время также была интенсифицирована. В результате актриса приняла участие в съемках, в том числе и 2019 году поучаствовав в продолжении "Беверли-Хиллз, 90210".

Опасные ситуации

2021-2023 года — снова время напряженной прогностики по Луне актрисы. Также с середины февраля 2023 года Сатурн вошел в сектор гороскопа, отвечающий за заболевания в карте, еще более усложняя ситуацию. Как раз в этом году стало известно, что рак распространился уже на мозг и кости.

Незадолго же до смерти Шеннен Доэрти транзитный Плутон сделал первое напряженное касание ее Меркурия в секторе опасных ситуаций и смерти в гороскопе. А в методе прогноза, показывающем судьбоносные события в жизни, на данный период времени в вообще присутствует прямое указание на смерть. Тело актрисы, несмотря на всю ее волю, словно не ее было, собиралось в кулак, более не выдержало таких нагрузок как организм.

Надломили актрису и ситуация с изменой партнера по браку, а также финансовые сложности.

В 2022 году транзитный Нептун вошел в сектор гороскопа, отвечающий за партнерство и партнерские отношения, обман и предательство. Это как раз то время, когда Доэрти подала на развод.

Кроме того, заболевание Шеннен поспособствовало значительному финансовому урону в жизни. В ее гороскопе Луна как раз находится в секторе, отвечающем за деньги, и является источником значительных трат. А это также переживания, имеющие негативное отражение на здоровье.

Остается только восхищаться стойкостью знаменитой голливудской звезды перед такой болезнью и сложной прогностикой на протяжении столь долгих лет. Она — настоящий боец!

Телеграм канал

21 июля 2024, 00:19
Шеннен Доэрти. Фото: YouTube / @EntertainmentTonight
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Маркл, Орейро, Найтли: шесть голливудских красоток с неидеальными лицами

Пэрис Хилтон. Фото: JAVIER ROJAS / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Пэрис Хилтон. Фото: JAVIER ROJAS / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Рози Хантингтон-Уайтли. Фото: Marco Piovanotto / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Наталья Орейро. Фото: Dave Bedrosian / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Меган Маркл. Фото: Stephen Locko / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Кира Найтли. Фото: Famous / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Шеннон Доэрти. Фото: F Sadou / AdMedia / www.globallookpress.com

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