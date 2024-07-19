Едва не получивший травмы Басков избегает журналистов: что произошло

Народный артист России Николай Басков появился на публике спустя чуть больше месяца и тут же угодил в неприятную ситуацию.

Накануне в Санкт-Петербурге состоялся концерт, на котором выступили звезды шоу-бизнеса, в том числе 47-летний Николай Басков, который появлялся на публике чуть больше месяца назад – на "Премии МУЗ-ТВ 2024". На фестивале "Белые ночи" артист исполнил песню "Лучший день". Правда, во время выступления певец едва не загорелся.

Николай Басков слишком близко подошел к пиротехническим устройствам, и когда в него ударили искры, артист испугался и вскрикнул. Певцу чудом удалось избежать травм. Он смог продолжить выступление и подарить поклонникам незабываемые эмоции.

Правда, после сцены Николай Басков отказался задерживаться на красной дорожке, где были журналисты. Артист, очевидно, избегает общения с прессой после скандала с Ольгой Бузовой на "Премии МУЗ-ТВ". Вероятно, певец не хочет комментировать неприятный инцидент.

К слову, не так давно Николай Басков принял участие в съемках нового сезона шоу "Ну-ка, все вместе!". В пятницу, 19 июля, в эфир выйдет первый выпуск проекта, и впервые зрителям покажут, как проходил народный кастинг в вокальный конкурс. Артист снова работал в паре с Сергеем Лазаревым.