"Теперь у меня нет подруг": Алсу излила душу после развода

Алсу стала участницей музыкального фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга", который проводит "Русское радио". За кулисами всех интересовал один вопрос – состояние артистки в этот непростой период личной жизни.

Сегодня все обсуждают развод Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Их брак был оформлен 18 марта 2006 года. И со стороны казалось, что это идеальная, верная и любящая семья. Но 24 мая 2024 года мировой судья Пресненского суда принял от певицы исковое заявление о разводе. Якобы имела место измена супруга с Анастасией Решетовой – бывшей женой Тимати.

Эту неприятную ситуацию Алсу прокомментировала цитатами из любимых советских фильмов. "Теперь у меня нет подруг! (Калугина из "Служебного романа" – Прим. ред.) и "В сорок лет жизнь только начинается! (Катерина из "Москва слезам не верит" – Прим. ред.) – говорит певица.

По ее признанию, многие коллеги поддержали ее в это сложное время. "Моя близкая подруга Жанна Мартиросян, семья Сосо Павлиашвили, семья Игоря Крутого – есть замечательные люди, которые много лет со мной", – говорит она.

Поддерживают ее и дети – 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль. "У меня замечательные дети, который всей душой всегда со мной", – говорит 41-летняя артистка. При этом сама Алсу не выглядит убитой горем. "Время лечит", – мудро заметила она.