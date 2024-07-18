50-летний холостяк Фомин высказался о пользе спермы для лица

Мите Фомину идет 51-й год. Но выглядит он отлично. В чем могли убедиться зрители музыкального фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга". О секретах красоты певца расспросил корреспондент "Дни.ру".

Фомин признается, что пока ничего радикального с собой не делал, под нож пластического хирурга не ложился. "Я пока обхожусь инъекционной и аппаратной косметологией, – говорит артист. – Но когда будет надо, то обязательно буду использовать все доступные способы для продления молодости средства".

Кстати, у голливудских звезд сейчас новый тренд красоты — инъекции со спермой лосося, которые вводятся в лицо. Первой в том, что делала такие инъекции, призналась звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон. Колола себе семенную жидкость и Ким Кардашьян. И результат феноменальный!

Дело в том, что в половых клетках лосося содержится полидезоксирибонуклеотид, который способствует уменьшению воспалений, стимулирует выработку коллагена и эластина, важных для упругости кожи, и притягивает молекулы воды.

А что думает про это 50-летний Митя Фомин? "Это белковый гормональный субстрат, – говорит учившийся на врача музыкант. – А уж кто и куда привык его совать – это вы сами решайте". Сам он пока на такой эксперимент по продлению молодости и свежести не решился.