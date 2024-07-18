Спереди – пионерка, сзади – пенсионерка: Успенская оголила сморщенное старческое тело

Любовь Успенская в феврале отметила 70-летие. Но она до сих пор выходит на сцену в коротких платьях и шортах, любит оголять зону декольте и спину. Хотя время не обманешь...

На "Славянском базаре в Витебске" Люба-Любонька появилась в гипюровом наряде. Но выбран он был явно неудачно, поскольку открывал покрытую старческими складками спину певицы. Народ был шокирован тем, что Успенская "спереди – пионерка, сзади – пенсионерка".

"Ну куда в таком возрасте и с такой кожей на спине надевать открытые вещи?", "Лицо – новое, тело – старое", "Спину забыли погладить", "Излишки кожи глаз режут и старят лет на 100", "Прикольно смотреть на бабуль в одежде для молодых", "Старая обвислая помятая спина", "Спина как кожа шарпея", "Спина на шорты повисла", "Почему на спине гармошку не подтянули, куда смотрят пластические хирурги", "Когда отремонтирован лишь фасад, а на задний двор забили", – зубоскалят люди в комментариях под фото, запечатлевшим вид молодящейся исполнительницы сзади.

Хотя сама Успенская считает, что выглядит сногсшибательно и эффектно. И признается, что выглядеть хорошо – тяжелый труд. "Многие думают, что встал, оделся, накрасился и пошел выступать, – говорит она. – На самом же деле, это постоянная работа над собой – надо встать утром, сделать йогу, потом пойти на дорожку беговую, потом обязательно пойти к косметологу, пользоваться правильными кремами".