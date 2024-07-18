Возлюбленного Муцениеце Чуйкова объявили угрозой безопасности страны и выгнали

Страна следит за романом ведущего Ивана Чуйкова и актрисы Агаты Муцениеце. На фестиваль "Белые ночи Санкт-Петербурга", который проводит "Русское радио", Иван приехал раньше подруги сердца, с которой должен был выйти на сцену в мюзикле о любви. Об отношения со звездой экрана за кулисами его расспросил корреспондент "Дни.ру".

Недавно Чуйков попал в неприятную историю. "Мы с Агатой решили поехать в Прибалтику, чтобы я познакомился с ее мамой, – говорит Иван. – Путь выбрали самый простой – из Пскова на машине, ведь там всего 60 километров до границы".

Напомним, пересечь границу Псковской области и Эстонии до недавнего времени можно было через один из двух таможенных пунктов — Шумилкино или Куничина гора. Но 19 сентября 2022 года Таллин официально временно ограничил въезд россиян в страну с любой действующей шенгенской визой, полученной для поездки с целью туризма или бизнеса, в том числе для участия в проходящих в Эстонии спортивных соревнованиях или культурных мероприятиях.

Чуйков этого не знал...

"Агата прошла границу без проблем (она – гражданка Латвии – Прим. ред.), а меня остановили эстонские пограничники, – говорит 34-летний Чуйков. – Вызвали старшего, который на ломаном русском стал мне объяснять, что россиян туда не пускают. "Вы что, телевизор не смотрите?!" – удивлялся он. И стал рассказать, что делает моя страна и почему нам в Эстонию нельзя. А я, правда, его не смотрю и политикой не интересуюсь".

Чуйков благодарит Бога, что эстонские пограничники не аннулировали его шенгенскую визу. "Мне надо было вскоре лететь в Италию и вести свадьбу, поэтому потерять "шенген" не хотелось, – вспоминает он. – Но мне дали бумагу, что я представляю угрозу национальной безопасности Эстонии. Так я туда и не попал..."