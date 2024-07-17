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Пятница 2 августа

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Тест: эти пословицы могут закончить далеко не все. Проверьте себя!

Тест: эти пословицы могут закончить далеко не все. Проверьте себя!
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Пословицы прочно вошли в нашу жизнь, но не каждый помнит их правильное звучание. А что насчет вас?

Пословицы и поговорки – неотъемлемая часть русского, да и любого другого, фольклора. Мы с детства слышим их в качестве нравоучений от старших родственников. На самом деле пословицы несут в себе глубокий смысл, который могут разгадать далеко не все. Мудрость, заключенная в них, передается из поколения в поколение. Но иногда часть пословицы просто теряется, тогда и смысл становится не так очевиден или вовсе меняется. Давайте проверим, насколько хорошо вы знаете звучание самых известных пословиц. Продолжите эти пословицы.

1. "Утро вечера мудренее, _____ ".

А. Да не яснее;

Б. Жена мужа удалее;

В. Да короче.

2. "Голод не тетка, _____".

А. Пирожка не поднесет;

Б. Можно перетерпеть;

В. Но и не дядька.

3. "Молодые бранятся – тешатся, ____".

А. Да главное не ссорятся;

Б. Под руку не попадай;

В. А старики бранятся – бесятся.

4. "В здоровом теле здоровый дух – ____".

А. Редкое явление;

Б. Главное сохранить;

В. А духом силен да умен.

5. "На чужой каравай рот не разевай, ____".

А. Скорее забирай;

Б. Пораньше вставай да свой затевай;

В. А на чужой роток не накинешь платок.

6. "Вынь, да положь;_____".

А. Отрежь и съешь;

Б. Роди, да подай;

В. Коль больше не гож.

7. "Мал золотник, да дорог; ____".

А. Мал клоп, да вонюч;

Б. Но не каждому по карману;

В. Велик пень, да трухляв

ОТВЕТЫ

1. Б

2. А

3. В

4. А

5. Б

6. Б

7. В

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17 июля 2024, 18:49
Фото: freepik.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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