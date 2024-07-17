[ТЕСТ] на знание российских комедий 90-х: ответь на 8 вопросов

Вспомните ли вы самые яркие и запоминающиеся комедии 90-х годов? Проверьте свои знания, пройдя этот увлекательный тест!

Девяностые годы были непростым периодом для российского кинематографа, но даже в те времена были созданы комедии, которые до сих пор вызывают смех и разбираются на цитаты. Пройдите этот тест и проверьте, насколько хорошо вы помните культовые комедии того времени.

1. Какой фильм представляет собой пародию на боевики 90-х?

a) Особенности национальной охоты

b) Самолет летит в Россию

c) Ширли-Мырли

d) Особенности национальной рыбалки

2. В каком фильме рыбалка показана в таком грандиозном масштабе, что включает в себя подводную лодку и даже соседнюю Финляндию?



a) Особенности национальной охоты

b) Самолет летит в Россию

c) Ширли-Мырли

d) Особенности национальной рыбалки

3. В каком фильме рассказывается история о том, как необразованные деревенские жители поймали американцев?

a) Не валяй дуpaка

b) На Дерибасовской хорошая погода ...

c) Не хочу жениться

d) Про бизнесмена Фому

4. Какой фильм пародирует западных суперагентов в духе нашего ответа Джеймсу Бонду?

a) Не валяй дуpaка

b) На Дерибасовской хорошая погода ...

c) Не хочу жениться

d) Про бизнесмена Фому

5. Какой фильм рассказывает о том, как обычный деревенский житель пытается открыть небольшой бизнес, сталкиваясь с различными трудностями?

a) Не валяй дуpaка

b) На Дерибасовской хорошая погода ...

c) Не хочу жениться

d) Про бизнесмена Фому

6. Благодаря какому кинофильму фраза "Суй палец!" стала крылатой?

a) Не валяй дуpaка

b) На Дерибасовской хорошая погода ...

c) Не хочу жениться

d) Про бизнесмена Фому

7. Какой из фильмов рассказывает об особенностях денежной реформы, проведённой в 1961 году?

a) Менялы

b) Комедия строгого режима

c) Не валяй дуpaка

d) На Дерибасовской хорошая погода ...

8. В каком фильме обычная постановка, посвящённая 100-летию Владимира Ленина, превратилась в настоящую революцию в одной из тюрем?

a) Менялы

b) Комедия строгого режима

c) Не валяй дуpaка

d) На Дерибасовской хорошая погода ...





Ответы: 1-a, 2-d, 3-a, 4-b, 5-d, 6-d, 7-a, 8-b