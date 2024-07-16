Елена Летучая готова простить мужу предательство

Елена Летучая призналась в том, о чем женщины предпочитают молчать.

На вопрос подписчика о том, можно ли простить роман партнера на стороне, Елена Летучая ответила, что "измены бывают разными". Она дала понять, что готова простить возможное предательство своего мужа, но все зависит от обстоятельств.



Можно назвать смелым ее попытку высказать свое мнение по столь чувствительному вопросу. Немного позже журналистка добавила еще пару фраз, которыми попыталась обосновать свою идею. Так, она сравнила себя с цветком, который цветет для себя и не соревнуется с другими. А позже показала, как муж признается ей в любви, подчеркнув идиллию, царящую в семье, и признав, что у него нет конкурентов.

А ведь до недавних пор пара Елены Летучей и Юрия Анашенкова, с которым знаменитость в браке уже 8 лет, считалась одной из самых образцовых в мире шоу-бизнеса. Журналистка неоднократно признавалась, что между супругами царит полное взаимопонимание. Однако гармонию в отношениях омрачали лишь назойливые вопросы от СМИ по поводу отсутствия совместных детей. Их Елена, которая умеет отбивать даже самые неудобные темы, называла нетактичными, но не скрывала при этом, что желание есть, но пока не получается.

А в конце июня, вдобавок ко всему, появились слухи о романе мужа ведущей с актрисой Настасьей Самбурской. Почему некоторые посчитали, что именно Анашенков позирует на фото в соцсети актрисы, остается загадкой. Но позже стало понятно, что Юрий никакого отношения к этому снимку не имеет. Как, впрочем, и к самой артистке.

На фоне развода Алсу все это выглядит как вызов, ведь, по слухам, певица подала на развод именно по причине неверности супруга. Как известно, певица точно не готова прощать мужу предательство и ситуацию в семье знаменитости уже окрестили в прессе "разводом года". Журналисты пристально следят за новостями от артистки и предполагаемой соперницы, в роли которой выступила Анастасия Решетова.

