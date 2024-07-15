"Юношеское отцовство": вскрылись детали личной жизни Димы Билана

Дима Билан рассказал журналистам о своем опыте.

Одним из хедлайнеров первого дня VK Fest 2024, который проходил в Лужниках, стал певец Дима Билан. Когда завершилось выступление, артист спустился к журналистам и с удовольствием ответил на все интересующие их вопросы.

Так, исполнитель хита "Невозможное возможно" рассказал, что у него большая семья: он сам воспитал двоих сестер, одна из которых младше его на 14 лет. Билану приходилось самому ездить на молочную кухню, что вызывало большое смущение у подростка. Однако он боролся со стеснением и помогал семье, как мог, поэтому теперь с собственными детьми не торопится.

"Я вкусил в 14 лет юношеское отцовство. Я очень много на себя брал", – заявил артист.

Кроме того, вскрылись детали личной жизни Димы Билана. Оказывается, есть некие причины, по которым звезда не спешит заводить семью. Билан рассказал журналистам, что у него есть не очень счастливый опыт, который мешает ему в личной жизни.

Дима Билан до сих пор является одним из самых завидных холостяков российской эстрады. Множество поклонниц готовы ради него на все, но артист не рассматривает ни одну из них в качестве постоянной спутницы. Еще совсем недавно певец признавался, что всему виной его известность, которая не дает полностью расслабиться.

Билан не желает, чтобы его личная жизнь становилась достоянием общественности. Поэтому даже если в его жизни наметятся какие-то изменения, скорее всего, исполнитель будет их тщательно скрывать от прессы. Ранее Дима Билан заявлял СМИ, что очень хочет стать отцом, причем многодетным.