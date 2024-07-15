Прямо на публике: фото Самойловой на носилках попало в Сеть

Оксана Самойлова вынуждена была обратиться за помощью к медикам.

Известная модель и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова оказалась в центре внимания на прошедшем в "Лужниках" VK Fest. В Сеть попало фото, где знаменитость сидит на медицинских носилках.

На мероприятии блогерша со своим супругом появились в парных белоснежных луках. Она облачилась в асимметричный белый костюм, муж поддержал ее майкой в тон и светло-голубыми джинсами.

По словам Самойловой, она и Джиган долго позировали и отвечали на вопросы поклонников. В один из этих моментов модели стало плохо, и она вынуждена была обратиться за помощью к дежурившей неподалеку бригаде медиков.

Подробно рассказывать про инцидент звезда не стала, подписав фото "Моментик из жизни". Однако снимок, где Оксана почти разулась прямо на публике, предполагает, что она, скорее всего, просто натерла ногу. В своих соцсетях супруга рэпера посетовала, что не успела сфотографироваться со всеми фанатами, выстроившимися в очередь.

Напомним, после участия Оксаны Самойловой и ее супруга в реалити-шоу "Выжить в Дубае. Возвращение" их популярность значительно выросла. Именно поэтому поклонники и хейтеры атакуют звездную чету вопросами в Сети и не преминули воспользоваться своим правом задать вопрос на столь масштабном мероприятии, каким оказался прошедший в минувшие выходные VK Fest.