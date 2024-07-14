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Отели, СПА и развлечения: что предлагают новые российские курорты

Отели, СПА и развлечения: что предлагают новые российские курорты
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Почему российские курортные города становятся популярнее европейских?

Инфраструктура городов-курортов играет одну из ключевых ролей в развитии туризма и благосостояния регионов. За последние годы российские города-курорты показали, что при продуманной инфраструктуре можно увеличить туристический поток и привлечь внимание к природным достопримечательностям. Николай Госман, Основатель GOSMAN DEVELOPMENT, сооснователь SREDA BUSINESS RESORT строит города-курорты в РФ и рассказывает об их преимуществах перед Европой.

Николай Госман. Фото: из личного архива
Николай Госман. Фото: из личного архива

Отличие российских городов-курортов от европейских

Главное отличие российских городов-курортов от их европейских аналогов заключается в том, что в России мы либо строим такие города на новой территории, либо полностью перестраиваем инфраструктуру в уже существующих. Это позволяет применить самый передовой опыт и лучшие мировые решения, которые существуют в курортной индустрии, создавая актуальную и современную инфраструктуру.

В то время как многие европейские города с курортной направленностью имеют давно построенную и уже устаревшую среду, в них практически не ведется новое строительство, тем более в таких масштабах. В Европе часто сохраняются старинные архитектурные решения и исторические постройки, что, с одной стороны, придает городам уникальный шарм и привлекательность, но, с другой стороны, ограничивает возможности для внедрения современных технологий и удобств. Российские же города-курорты имеют возможность начать с чистого листа, интегрируя инновационные решения в сфере отдыха и туризма.

Таким образом, российские курорты могут обеспечить для туристов высокий уровень комфорта и безопасности, современную транспортную и развлекательную инфраструктуру, а также широкий спектр услуг и развлечений.

Решения, которые внедряются в российские города-курорты

При создании среды для отдыха в первую очередь внедряются:

  • современные гостиничные стандарты;

  • успешные комбинации отелей и жилой недвижимости;

  • современная архитектура;

  • организация мест общего пользования;

  • продуманные коммерческие зоны;

  • современные горнолыжные трассы;

  • спуски для горных велосипедов;

  • термальные и бальнеологические курорты;

  • медицинские и косметологические услуги;

  • банные и СПА-комплексы.

Все это строится с учетом последнего мирового опыта и инноваций в этой области. Сейчас существуют проекты городов, которые предусматривают разделение пешеходных и автомобильных зон. Это означает, что можно будет перемещаться по городу пешком, не встретив ни одного автомобиля, и при этом иметь все необходимое в пределах 15 минут ходьбы. Курортные города строятся на новых территориях в горах и на побережьях, где природа не подвергалась загрязнению человеком. Все эти проекты проходят государственную экологическую экспертизу, чтобы сохранить окружающую среду в неизменном виде.

Улучшение городской среды и повышение уровня комфорта

В России большое внимание уделяется разнообразной инфраструктуре в новых городах. Здесь каждый сможет найти занятие по душе и с пользой провести время. Например, в обязательном порядке строится инфраструктура для бизнеса и удаленной работы, mice туризма и проведения мероприятий — это коворкинги, конференц-залы, бизнес центры.

Кроме того, создаются творческие кластеры, которые уделяют внимание искусству, например ленд-арту, всевозможным фестивалям и выставкам. В обязательном порядке строится инфраструктура для детского досуга, спортивные объекты и беговые дорожки, торговые улицы с магазинами и ресторанами для шопинга, ярмарочные площади и многое другое. Фестивальные площадки, выставочные галереи и концертные залы позволяют проводить множество мероприятий из мира музыки и искусства.

Роль сезонности в развитии курортной инфраструктуры в России

Сезонность — это один из основных факторов, влияющих на экономику и привлекательность городов-курортов. Как правило, в летний сезон туристический поток достаточно большой по всей территории нашей страны, а вот зимой многие направления простаивают. Чтобы загрузка курортного города была круглогодичной, нужно предусмотреть наличие зимней инфраструктуры, самая популярная из которой — это горнолыжные курорты и теплые термальные источники.

Экономические выгоды от развития городов-курортов в России

Развитие городов-курортов в России приносит множество экономических выгод. Прежде всего, это способствует сохранению денежных средств внутри страны и развитию внутренней экономики. Россия обладает огромными неосвоенными территориями с уникальными природными богатствами, и сейчас настало время для их развития. В отличие от небольших европейских стран, где уже изучено и освоено практически все, в России еще многое предстоит открыть и развить.

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14 июля 2024, 03:10
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