"Никому ее не показываем": молодой фаворит Долиной рассекретил тайно рожденную дочь

Александр Еловских – обладатель одного из самых красивых голосов на нашей эстраде. Участник шоу "Голос" на открытия фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" представил великолепную песню на свою же музыку, которая могла бы стать гимном двух сестер – России и Беларуси. А за кулисами с молодым певцом встретился корреспондент "Дни.ру".

После дуэта "Больше ни слова", который Александр Еловских записал с Ларисой Долиной, все стали судачить, что он-де ее новый фаворит. Мол, она сейчас не замужем, он тоже свободен, и это была бы красивая пара.

Но Еловских уверяет, что их союз – сугубо творческий. И только любовь к музыке их роднит. "Я благодарен Ларисе Александровне, что она согласилась, – радуется Александр. – Она – большой профессионал, всегда конструктивна в общении, говорит только по делу и относится к музыке, сцене и зрителю очень ответственно".

К тому же Александр признался, что у него есть дочь и даже была жена. "Я про это никогда никому не рассказывал, – признается музыкант. – Но это, действительно, так. Я был с женой очень долго вместе, у нас рожденная по любви и желанная дочка Оля, названная в честь моей покойной мамы. Сегодня дочке уже пять лет, и я даже посвятил ей песню. Плачу хорошие алименты, очень часто встречаюсь с дочкой, помогаю всем, чем могу. Она меня безумно любит, и я ее тоже".

Еловских говорит, что благодарен жене за дочь и обещает всегда быть рядом. "Я просто об этом никогда не говорил, мы никому ее не показываем – я не выкладываю в соцсети фото с ней", – признался музыкант.