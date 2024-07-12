СМИ: Брак Дженнифер Лопес и Бена Аффлека окончательно разрушен

Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес развелись после двух лет брака. Инсайдеры сообщают, что развод произошел несколько месяцев назад, хотя сама пара пока не комментировала эту информацию.



Подробности окончательного разлада стали известны благодаря светским обозревателям из американского таблоидного издания. По информации источника, брак Аффлека и Лопес разрушился еще несколько месяцев назад, а актер окончательно избавился от обручального кольца и появился на публике как свободный мужчина.

Предполагается, что развод был оформлен еще в марте, но пара решила не разглашать подробности своей личной жизни. Источник также утверждает, что несмотря на проблемы в браке, Бен Аффлек хорошо относится к Дженнифер Лопес и "очень заботится о ней".

Помимо этого, сообщается, что в настоящее время они не живут вместе. Актер перебрался в особняк, расположенный недалеко от дома его бывшей жены Дженнифер Гарнер. Ранее инсайдеры также утверждали, что Дженнифер Лопес собирается отомстить Бену Аффлеку за "испорченную разводом репутацию". Она хочет показать общественности бывшего мужа с плохой стороны, о которой не знают его поклонники.

Стоит отметить, что интриги вокруг брака Аффлека и Лопес начались еще весной, когда стало известно, что они уже не живут вместе и редко появляются на публике вместе. Папарацци улавливают различные моменты, такие как появление Бена с обручальным кольцом или без него.

