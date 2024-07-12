СМИ: Брак Дженнифер Лопес и Бена Аффлека окончательно разрушен

Подробности окончательного разлада стали известны благодаря светским обозревателям из американского таблоидного издания. По информации источника, брак Аффлека и Лопес разрушился еще несколько месяцев назад, а актер окончательно избавился от обручального кольца и появился на публике как свободный мужчина.
Предполагается, что развод был оформлен еще в марте, но пара решила не разглашать подробности своей личной жизни. Источник также утверждает, что несмотря на проблемы в браке, Бен Аффлек хорошо относится к Дженнифер Лопес и "очень заботится о ней".
Помимо этого, сообщается, что в настоящее время они не живут вместе. Актер перебрался в особняк, расположенный недалеко от дома его бывшей жены Дженнифер Гарнер. Ранее инсайдеры также утверждали, что Дженнифер Лопес собирается отомстить Бену Аффлеку за "испорченную разводом репутацию". Она хочет показать общественности бывшего мужа с плохой стороны, о которой не знают его поклонники.
Стоит отметить, что интриги вокруг брака Аффлека и Лопес начались еще весной, когда стало известно, что они уже не живут вместе и редко появляются на публике вместе. Папарацци улавливают различные моменты, такие как появление Бена с обручальным кольцом или без него.