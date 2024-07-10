"Должен быть шанс": Пригожин молит о прощении оскандалившегося Меладзе

Продюсер Иосиф Пригожин убежден, что многие россияне соскучились по выступлениям певца Валерия Меладзе.

Недавно стало известно о планах Валерия Меладзе вернуться в Россию. Как отмечает издание Mash, артист во время недавнего визита в Москву в беседе с родственниками открестился от поддержки режима сопредельного государства. Также певец, говоря об инциденте с националистическим лозунгом во время выступления в Дубае, возложил вину на провокаторов.

Иосиф Пригожин считает, что у Валерия Меладзе "должен быть шанс" на реабилитацию. Мол, нельзя осуждать желающих возвратиться домой, ведь никто не без греха. По словам продюсера, певец вновь будет собирать стадионы, если вернется в Россию, где и построил карьеру.

"Он грузин, выросший на Украине, вот что ему сейчас делать?" – сказал Пригожин, моля, образно говоря, о прощении оскандалившегося артиста.

К слову, ранее о возможном прощении Валерия Меладзе высказался продюсер Евгений Бабичев. Он считает, что в случае с 59-летним певцом имели бы место некие поступки, которые поспособствовали бы возобновлению его концертной деятельности в России. Мол, в настоящий момент все зависит от самого артиста. Россияне же в целом не против возвращения исполнителя хита "Иностранец", считает продюсер.