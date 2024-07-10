Тест для любителей советского кино: угадайте любимый фильм по строфе из песни

Песни из кинофильмов часто уходят в народ. Давайте вместе вспомним советские ленты и хиты из них!

1. "И перед кем же мне извиняться,

Мне уступают, я не в силах отказаться,

Не заслужили скромный гонорар".

А. "Золотой теленок";

Б. "12 стульев";

В. "Осенний марафон".

2. "Диванчик пел, а стол скрипел,

В семи кастрюлях суп кипел,

Двенадцать кошек, семь собак

Делили коридорный мрак".

А. "Моя морячка";

Б. "Берегись автомобиля";

В. "Будьте моим мужем".

3. "О вы, хранящие любовь

Неведомые силы!

Пусть невредим вернется вновь

Ко мне мой кто-то милый".

А. "Вокзал для двоих";

Б. "Служебный роман";

В. "Ирония судьбы, или С легким паром!"

4. "Мчатся годы-непогоды

Над моею головой...

Словно не была я сроду

Кучерявой, молодой".

А. "Зимний вечер в Гаграх";

Б. "Старые клячи";

В. Гараж";

5. "В мираж и дым, в химеры – верьте!

Пожитки незачем тащить...

Ведь не уехать дальше смерти-

Стремитесь жизнь перекроить".

А. "Приходите завтра";

Б. "Карнавал";

В. "Вокзал для двоих".

ОТВЕТЫ

1 -Б. "12 стульев";

2 -А. "Моя морячка";

3 -А. "Вокзал для двоих";

4 – Б. "Старые клячи";

5 -В. "Вокзал для двоих".

