"По-прежнему любит": Рудковская сделала заявление о возвращении Алсу к мужу

После 18 лет брака певица Алсу объявила о разводе с бизнесменом Яном Абрамовым, что стало объектом широкого внимания публики. Яна Рудковская высказалась о разводе в поддержку артистки, выразив надежду на примирение певицы и ее экс-супруга.



Яна Рудковская написала в своем телеграм-канале, что она поддерживает теплые отношения как с певицей, так и с бизнесменом, отметив их встречу на одном из мероприятий в конце января. Она выразила свою любовь к Алсу и подчеркнула, что, по ее информации, Ян Абрамов по-прежнему испытывает чувства к своей жене.

"Очень надеюсь, что за 2 месяца что-то изменится! Вот прям верю в то, что любовь может все! К слову, достоверные источники сообщают, что Ян по-прежнему любит свою жену, а вдруг и невозможное станет возможным! Нам ли не знать…", — сообщила продюсер.



Несмотря на возникший скандал вокруг развода, Яна Рудковская выразила надежду на возможное примирение между экс-супругами, полагаясь на веру в силу любви. Она подчеркнула, что информация от "достоверных источников" говорит о том, что Ян все еще любит Алсу.

Брак Алсу и Яна Абрамова длился с 2006 года, и у пары есть трое детей. Несмотря на долгие годы совместной жизни и образ крепкой пары в шоу-бизнесе, развод стал неизбежным. Причины разрыва не разглашаются, но ходят слухи о том, что мужская неверность была одной из причин.

Ранее Алсу объявила о своем возвращении на сцену после перерыва, вызванного свадьбой и рождением детей. Она планирует возобновить активную творческую деятельность и обещает радовать поклонников новыми песнями, съемками, гастролями и выступлениями. Певица полностью возвращается к своей карьере и готова удивлять своих фанатов в ближайшем будущем.

