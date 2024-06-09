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В чем заключается ловушка "идеального материнства"

В чем заключается ловушка "идеального материнства"
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Желание стать хорошей мамой испытывают многие женщины. Они стараются оградить своих детей от проблем и обязанностей, оберегают от переживаний, поддерживают в сложных ситуациях. Но так ли это необходимо подрастающему поколению?

О том, что на самом деле стоит за стремлением стать идеальной матерью, вместе с "Дни.ру" рассказывает Кадрия Велес — психолог, ментальный тренер, предприниматель, эксперт по самопознанию и развитию человека.

Кадрия Велес. Фото: пресс-служба

Материнство и детские травмы: как они связаны?

Дело в том, что действия и намерения женщины, которая хочет стать идеальной мамой, обусловлены собственной внутренней травмой, а иногда и желанием что-то доказать своей матери. В норме у человека не должно быть такого стремления. Однако часто женщины демонстрируют родителям и всему окружению свои суперспособности. Они как будто бы "отыгрываются" за свое детство, в котором им не хватало тепла и внимания, потому что в приоритете у взрослых была работа.

Таких малышей очень рано отдавали в детские сады, а школьное обучение считалось делом самого ребенка. Мать или отец не помогали делать уроки, не вникали в отношения с одноклассниками и учителями. Во многом дети росли как сорняки, испытывая острую нехватку родительской любви.

Фото: Ratna Fitry / pixabay.com

Все это отразилось на следующем поколении в виде чрезмерной заботы, повышенной тревожности и гиперопеки. Современная мама считает своим долгом быть в курсе, все ли в порядке с учебой, готово ли домашнее задание, какие задачи еще предстоит решить. И так продолжается вплоть до 9 класса, а то и дольше. Это порождает в детях некий инфантилизм, неприспособленность к жизни либо резкое отторжение, желание побыстрее избавиться от излишнего внимания.

Идеальное материнство как форма абьюза

Женщины, которые вовремя не спохватились, оказались в ловушке своей мечты об идеале. Такое отношение к детям можно даже назвать абьюзом — получается, что мама самоутверждается за счет ребенка. Она кладет на алтарь семьи самореализацию и личностное развитие. На первом месте — сам ребенок, его занятия и возможности. Но, в конечном счете, эго мамы разбивается о реальность в тот момент, когда дитя становится старше и пытается избавиться от тотального контроля.

Да, рано или поздно дети вырастают, у них появляются собственные интересы. Многие не уходят в агрессию, но выбирают свой путь, не хотят зависеть от мнения матери. И тогда женщина чувствует ненужность и никчемность. Пока ребенок рос, она ничего не создавала, сосредоточившись на стремлении к идеалу. Все это сродни эгоизму, на который не стоило тратить время, внимание и силы.

Сын или дочь уходят в свободное плавание, а в сердце матери поселяются грусть, горе, разочарование. Она все отдала, а ее бросили! В итоге психическое состояние женщины возвращается в те годы, когда она была маленькой девочкой, живущей без родительской любви. В таких историях нет созидания, потому что ребенок "идеальной" мамы подсознательно ощущает, что его используют для своих целей, закрывают собственные эмоциональные потребности.

Как избавиться от иллюзий и исправить ситуацию?

Мамы часто оберегают малышей от бытовых вопросов, и все везут на себе, с сожалением вспоминая свои детские обязанности. Хорошо, если в какой-то момент происходит переосмысление, понимание, что необходимо прививать ребенку самостоятельность, правила управления хозяйством, ответственность за порядок в доме. Начиная с малого, он научится контролировать большое.

Фото: Jose Antonio Alba / pixabay.com

Что делать, чтобы действовать на пользу, а не во вред?

1. Прежде всего, надо признать, что вы попали в ловушку мечты об идеале.

2. Следует искать способы работы со своим прошлым, с негативным опытом. Можно также обратиться к специалисту для выявления детских травм. В противном случае вас затянет в разрушительные сценарии, которые ни к чему хорошему не приведут.

3. Необходимо разобраться с собственными целями и потребностями. Какие у вас интересы, что вдохновляет, что нравится? А самое главное — чего бы вы хотели лично для себя, независимо от детей и семьи.

Безусловно, какую-то часть своего ресурса нужно отдавать ребенку. Но все же львиную долю внимания следует направлять именно на собственное развитие. Материнство — это только одна из множества граней в жизни каждой женщины, в которой не стоит растворяться без остатка.

Телеграм канал

9 июня 2024, 00:11
Фото: Hai Nguyen / pixabay.com
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