Города-курорты в России или отдых в Европе: что выбрать в 2024 году?

Собираясь в поездку, многие путешественники все чаще отдают предпочтение внутреннему туризму, а не европейскому отдыху. Можно предположить, что это связано со сложностями выезда за границу. Санкции, трудности при оформлении визы, высокий курс доллара, отсутствие возможности вылететь прямым рейсом, безусловно, усложняют выезд за рубеж. Но главная причина заключается в том, что наша страна богата природными ресурсами, которые открывают множество возможностей перед туристами.



О том, как сейчас развивается внутренний туризм, "ДНИ.РУ" рассказал Николай Госман, основатель GOSMAN DEVELOPMENT, сооснователь SREDA BUSINESS RESORT, автора канала о доходных инвестициях в ИЖС.

Где отдохнуть в РФ

За последние 2-3 года внутренний туризм демонстрирует стремительное развитие. В разных городах можно наблюдать увеличение потока отдыхающих на 200–300%. Наиболее популярными оказались следующие направления:

Алтай — известен красивыми пейзажами и разнообразием натуральных продуктов, которые можно купить в этом регионе;

Байкал — можно полюбоваться красотой самого глубокого озера и увидеть представителей флоры и фауны, которых можно встретить только здесь;

Камчатка — регион с вулканическими ландшафтами, где можно понаблюдать за бьющими паром гейзерами, посетить горячие термальные источники и отведать морепродукты;

Дагестан — туристов привлекает местная культура, национальная кухня, разнообразие природных ландшафтов;

Калининградская область — отличается разнообразием мест для отдыха, можно остановиться на одной из многочисленных туристических баз, чтобы отдохнуть на песчаном пляже, пойти в поход в лес, заняться рыбалкой;

Кабардино-Балкария — сюда приезжают ради термальных источников, возможности покорить Эльбрус и посещения уникальных природных памятников;

Адыгея — этот регион привлекает своими горами, пещерами, водопадами и другими живописными местами, которые сохранили первозданный вид;

Краснодарский край — туристы любят этот регион за неоднородность ландшафта, который позволяет насладиться природным разнообразием.

Внутренний туризм — отличная возможность увидеть, насколько богатой на интересные и уникальные места может быть природа. Так, вы можете увидеть море не только на юге, но и на севере. Пойти в поход в лес можно во многих регионах, начиная Карелией и заканчивая Сибирской тайгой. В России есть четыре региона, которые имеют природные богатства, внесенные в наследие Юнеско — Алтай, Байкал, Камчатка и Адыгея.

Не выезжая за пределы страны, можно увидеть вулканы, степь, тундру, тайгу и другие интересные места, которые завораживают своим ландшафтом.

Как развивается туристическая инфраструктура

Туристическая инфраструктура активно развивается благодаря крупным государственным и частным компаниям, которые инвестируют в эту сферу:

на средства «Сбербанка» был построен горнолыжный курорт на Алтае;

в Адыгее начато строительство горнолыжного курорта на средства компании «Монтера»;

в Калининградской области активно развивается строительство курортной недвижимости. Почти каждый месяц свои двери открывают новые отели и курорты;

на Черноморском побережье активно строятся и готовятся к запуску новые проекты.

Тренд на внутренний туризм помогает развивать не только курортные города с большой историей, но и строить новые. Так, проект «Новая Анапа» имеет Федеральный масштаб и станет новым курортным городом на Черноморском побережье. А в Дагестане есть новый курортный кластер, который тоже не отстает по своей масштабности.

Тренд на курортные поселки и малые города-курорты

Внутренний туризм также привлекателен курортными поселками и малыми городами-курортами. Например, коттеджные поселки Московской и Ленинградской областей меняют свой формат и становятся курортными. В них появляются дома для сдачи в аренду. А для удобства местных жителей и отдыхающих тщательно продумана инфраструктура, которая включает:

банные и термальные комплексы;

фурако-парки;

ретрит-центры;

коворкинги;

конференц-залы.

Такой формат подходит как для отдыха, так и для работы.

Самым крупным проектом на 800 домов является город-курорт SREDA green lounge в Московской области. В Ленинградской области есть похожий город-курорт, но уже поменьше — SREDA семиозерье. На этапе проектирования находится SREDA миллионеров в Адыгее и на Алтае, которая представляет собой целую сеть городов-курортов со всеми удобствами для отдыха и работы.

Почти каждый месяц можно наблюдать появление новых интересных мест с уникальной концепцией, где можно приятно провести время. Во многих из них можно отдыхать не только в летний, но и в зимний сезон. Например, если вы хотите посетить термальные источники. В холодное время года там особенно много людей, и это не только местные жители, но и туристы. Особенно популярны Адыгея, Тюмень и Камчатка — в этих регионах активно развиваются проекты, связанные с теплыми источниками.

Вы можете насладиться разнообразием мест для отдыха в нашей стране. И для их посещения вам не нужно оформлять визы, менять валюту, пересекать границу, проводить много времени в полете. Каждый регион нашей страны имеет уникальный ландшафт и сейчас самое время заниматься внутренним туризмом. Сейчас вы можете выбрать любое направление и заселиться в новенький отель с высоким качеством сервиса. Отправляйтесь в путешествие по России и наслаждайтесь приятным отдыхом!