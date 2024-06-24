Города-курорты в России или отдых в Европе: что выбрать в 2024 году?

О том, как сейчас развивается внутренний туризм, "ДНИ.РУ" рассказал Николай Госман, основатель GOSMAN DEVELOPMENT, сооснователь SREDA BUSINESS RESORT, автора канала о доходных инвестициях в ИЖС.
Где отдохнуть в РФ
За последние 2-3 года внутренний туризм демонстрирует стремительное развитие. В разных городах можно наблюдать увеличение потока отдыхающих на 200–300%. Наиболее популярными оказались следующие направления:
Алтай — известен красивыми пейзажами и разнообразием натуральных продуктов, которые можно купить в этом регионе;
Байкал — можно полюбоваться красотой самого глубокого озера и увидеть представителей флоры и фауны, которых можно встретить только здесь;
Камчатка — регион с вулканическими ландшафтами, где можно понаблюдать за бьющими паром гейзерами, посетить горячие термальные источники и отведать морепродукты;
Дагестан — туристов привлекает местная культура, национальная кухня, разнообразие природных ландшафтов;
Калининградская область — отличается разнообразием мест для отдыха, можно остановиться на одной из многочисленных туристических баз, чтобы отдохнуть на песчаном пляже, пойти в поход в лес, заняться рыбалкой;
Кабардино-Балкария — сюда приезжают ради термальных источников, возможности покорить Эльбрус и посещения уникальных природных памятников;
Адыгея — этот регион привлекает своими горами, пещерами, водопадами и другими живописными местами, которые сохранили первозданный вид;
Краснодарский край — туристы любят этот регион за неоднородность ландшафта, который позволяет насладиться природным разнообразием.
Внутренний туризм — отличная возможность увидеть, насколько богатой на интересные и уникальные места может быть природа. Так, вы можете увидеть море не только на юге, но и на севере. Пойти в поход в лес можно во многих регионах, начиная Карелией и заканчивая Сибирской тайгой. В России есть четыре региона, которые имеют природные богатства, внесенные в наследие Юнеско — Алтай, Байкал, Камчатка и Адыгея.
Не выезжая за пределы страны, можно увидеть вулканы, степь, тундру, тайгу и другие интересные места, которые завораживают своим ландшафтом.
Как развивается туристическая инфраструктура
Туристическая инфраструктура активно развивается благодаря крупным государственным и частным компаниям, которые инвестируют в эту сферу:
на средства «Сбербанка» был построен горнолыжный курорт на Алтае;
в Адыгее начато строительство горнолыжного курорта на средства компании «Монтера»;
в Калининградской области активно развивается строительство курортной недвижимости. Почти каждый месяц свои двери открывают новые отели и курорты;
на Черноморском побережье активно строятся и готовятся к запуску новые проекты.
Тренд на внутренний туризм помогает развивать не только курортные города с большой историей, но и строить новые. Так, проект «Новая Анапа» имеет Федеральный масштаб и станет новым курортным городом на Черноморском побережье. А в Дагестане есть новый курортный кластер, который тоже не отстает по своей масштабности.
Тренд на курортные поселки и малые города-курорты
Внутренний туризм также привлекателен курортными поселками и малыми городами-курортами. Например, коттеджные поселки Московской и Ленинградской областей меняют свой формат и становятся курортными. В них появляются дома для сдачи в аренду. А для удобства местных жителей и отдыхающих тщательно продумана инфраструктура, которая включает:
банные и термальные комплексы;
фурако-парки;
ретрит-центры;
коворкинги;
конференц-залы.
Такой формат подходит как для отдыха, так и для работы.
Самым крупным проектом на 800 домов является город-курорт SREDA green lounge в Московской области. В Ленинградской области есть похожий город-курорт, но уже поменьше — SREDA семиозерье. На этапе проектирования находится SREDA миллионеров в Адыгее и на Алтае, которая представляет собой целую сеть городов-курортов со всеми удобствами для отдыха и работы.
Почти каждый месяц можно наблюдать появление новых интересных мест с уникальной концепцией, где можно приятно провести время. Во многих из них можно отдыхать не только в летний, но и в зимний сезон. Например, если вы хотите посетить термальные источники. В холодное время года там особенно много людей, и это не только местные жители, но и туристы. Особенно популярны Адыгея, Тюмень и Камчатка — в этих регионах активно развиваются проекты, связанные с теплыми источниками.
Вы можете насладиться разнообразием мест для отдыха в нашей стране. И для их посещения вам не нужно оформлять визы, менять валюту, пересекать границу, проводить много времени в полете. Каждый регион нашей страны имеет уникальный ландшафт и сейчас самое время заниматься внутренним туризмом. Сейчас вы можете выбрать любое направление и заселиться в новенький отель с высоким качеством сервиса. Отправляйтесь в путешествие по России и наслаждайтесь приятным отдыхом!