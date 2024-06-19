ТЕСТ по школьному учебнику истории: насколько хорошо вы знаете прошлое Отечества

1. Какая фамилия была у Петра Первого?
А – Великий;
Б – Романов;
В – Рюрикович.
2. София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская взошла на русский престол как...
А – Екатерина Первая;
Б – Екатерина Вторая;
В – Анна Иоановна.
3. Император Петр Второй прожил всего 14 лет и был похоронен...
А – В Петропавловском соборе Петербурга;
Б – В Архангельском соборе Москвы;
В – В Троице-Сергиевой лавре.
4. Сколько детей было у последнего русского императора Николая Второго?
А – Три девочки и два мальчика;
Б – Три дочери и сын;
В. – Четыре дочери и сын.
5. Храм Воскресения Христова на крови (Спас на крови) был сооружен на месте, где 1 марта 1881 года...
А – в результате покушения был смертельно ранен император Александр Второй;
Б – убит Николай Первый;
В – люди погибли на Ходынском поле при коронации императора.
ОТВЕТЫ
1– Б – Романов.
2 – Б – Екатерина Вторая;
3 – Б – В Архангельском соборе Москвы.
4 – В -Четыре дочери и сын.
5 – А -В результате покушения был смертельно ранен император Александр Второй.