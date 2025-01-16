Дикие пляски и алкоголь: Меладзе и Джанабаева потеряли человеческий облик

Пара воспитывает троих детей.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева встретили Старый Новый год. Видеозапись праздничного вечера, сделанная их 20-летним сыном Константином, появилась на странице артистки в социальных сетях.

В начале видео Константин входит в комнату и становится свидетелем необычной сцены. Родители, одетые в костюмы Гринча, дико пляшут под одну из песен Валерия и пьют алкоголь из бутылки. Спустя мгновение они обретают человеческий облик и чинно пьют чай, делая вид, будто ничего не произошло. Родители удивленно смотрят на Константина, словно он сам придумал эту забавную ситуацию с танцами.

Поклонникам пары понравился юмористический ролик. В комментариях они выразили восхищение семьей Меладзе и попросили продолжать радовать их новыми видео.

Валерий и Альбина познакомились еще в начале 2000-х годов. Константин появился на свет в то время, когда Меладзе состоял в браке с Ириной Малыхиной. Рождение сына певец держал в тайне. Лишь в 2009 году пошли слухи о разводе артиста. Официально брак был расторгнут спустя 5 лет. Позже Валерий женился на Альбине. В 2014 году у пары родился второй сын Лука, а в 2021 году — дочь Агата.

Сейчас семья проживает в Испании. Джанабаева полностью посвятила себя воспитанию детей и отказалась от профессиональной самореализации. Напомним, Альбина родилась 9 апреля 1979 года в Волгограде в семье с казахскими и русскими корнями. Ее отец — казах, а мать — русская. В раннем возрасте она переехала в Городище, где закончила музыкальную школу, обучаясь игре на фортепиано. Кроме того, Альбина участвовала в школьном хоре.