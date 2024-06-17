"Дети меня уже ненавидят": Жасмин разоткровенничалась об отношениях с сыном и невесткой

В апреле певица Жасмин женила 26-летнего сына Михаила на фигуристке Еве Хачатурян. На торжество по еврейскому обряду родители жениха и невесты, как подсчитала пресса, потратили десять миллионов рублей. О том, как живут молодые сегодня, артистка рассказала корреспонденту "Дни.ру" за кулисами Премии МУЗ-ТВ.



"Сын со своей женой счастливо живут отдельно от меня, – призналась Жасмин. – Сын остался в квартире, в которой мы с ним жили. Когда мы только переехали с ним туда, я обещала, что по наследству, когда он женится, передам эту квартиру именно ему".

Напомним, что сын Михаил (род. 16 августа 1997 года) – ребенок Жасмин от первого брака. А во втором браке у нее родились дочь Маргарита (7 февраля 2012 года) и сын Мирон (5 апреля 2016 года).

Рассказала Жасмин и про гармоничные отношения с молодой красавицей-невесткой. "Она называет меня мамой, – радуется певица. – Сегодня утром, например, Ева прислала мне трогательное сообщение: "Мамочка, как у тебя дела? Будем ли мы встречать сегодня Шаббат (седьмой день недели в иудаизме, суббота, в который Тора предписывает евреям воздерживаться от работы – Прим. ред.). Она меня зовет на "вы", а я ее – на "ты".

Теперь Жасмин мечтает поскорее стать бабушкой. "Очень жду рождения внуков, – призналась исполнительница. – Каждый день детей спрашиваю об этом. Они меня уже ненавидят (смеется)".