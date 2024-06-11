ТЕСТ: Угадайте советский фильм по кадру с автомобилем

Автомобили производят с 1886 года, а считать начали с 1953-го. Точную цифру выпущенных за это время с конвейеров машин сказать невозможно, поскольку не все являются официально зарегистрированными. По данным специалистов Международной ассоциации автопроизводителей в 2015 году насчитывалось около 1 282 000 000 автомобилей.
Теперь давайте вспомним знаменитые советские машины – "Волгу", "Москвич" и другие, которые снимались в любимых всеми картинах. Наш увлекательный тест пройдут только самые внимательные!