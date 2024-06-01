Царь или шут гороховый? Разбор стиля Филиппа Киркорова

Предводитель российского шоу-бизнеса и по совместительству главный модник России вызывает бурные обсуждения. В его гардеробе множество оригинальных вещей, а в голове масса идей по их сочетанию.

Филипп Киркоров такой один — икона стиля, законодатель моды на российской эстраде. Его сценические наряды поражают воображение роскошью и выразительностью. Смелые цветовые решения, блестки, перья, стразы – певец не боится экспериментировать и всегда находится в центре внимания. Он словно царь и сошел с полотен старых мастеров, где каждый мазок кисти подчеркивал величие и богатство царской особы.



Однако критики часто упрекают Киркорова в безвкусице и переборе с деталями. Сочные цвета и обилие декоративных элементов выглядят аляповато и безвкусно, а экстравагантные фасоны больше напоминают карнавальные костюмы горохового шута, чем сценические наряды. В погоне за эпатажем артист теряет чувство меры, превращаясь в пародию на самого себя.

Вне сцены Киркоров отдает предпочтение более сдержанным образам. Классические костюмы, однотонные футболки и джинсы – в повседневной жизни он ценит комфорт и лаконичность. Простые силуэты и минимум деталей идеально подчеркивают внутренний мир и естественную красоту певца, что отмечает значительная часть его поклонников и просто знакомых.

Но здесь не обходится без критики со стороны другой многочисленной категории людей. Есть такие фанаты и наблюдатели за творчеством Киркорова, которые выступают против скромности и умеренности в стиле Филиппа. Они привыкли видеть своего кумира ярким и экстравагантным, поэтому скромные утонченные образы кажутся им скучными и невыразительными.

Стоит отметить, что прославленные на весь мир суперзвезды зарубежной сцены используют одежду как инструмент самовыражения, бросая вызов общепринятым нормам. Леди Гага шокирует платьями из волос и обувью на гигантской платформе, Мадонна эпатирует чересчур фривольными "луками" и провокационными аксессуарами, а Билли Айлиш скрывает фигуру под объемными пацанскими балахонами. Все эти голливудские красавицы вызывают у публики ажиотаж и понимают, что главное в шоу-бизнесе – не оставаться незамеченными.