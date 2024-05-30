"Редкий случай": почему Прилучный не сможет забрать детей у Муцениеце

В последнее время конфликт между Павлом Прилучным и родившей ему двоих детей Агатой Муцениеце разгорается с новой силой. Способен ли артист забрать старшего сына и дочь у бывшей жены, если они хорошо ладят с нынешней женой отца Зепюр Брутян? Об этом "Дни.ру" рассказал Кирилл Гавриличев – юрист, управляющий партнер ГК ЛИГАЛ.

Изменение места жительства детей – это редкий случай, причины которого экстраординарны. Например, пьянство, опасные психические заболевания родителя, с которым живут дети.

На практике суд не то что оставляет детей с матерями, он их оставляет с тем родителем, с кем дети живут на момент рассмотрения судом дела о месте жительства ребенка. В большинстве случаев при разводе дети живут с матерью и, следовательно, суд оставляет детей с матерью. Поэтому если Прилучный подал иск об изменении места жительства детей, то с высокой долей вероятности ему будет отказано в иске. Хорошие отношения с мачехой, устройство матерью личной жизни – не причина передавать детей отцу.

Но как родитель, Павел, безусловно, имеет право общаться с детьми, и если мать препятствует, то установить график общения. Конфликтность родителей, сплетни не являются причиной для ограничения в общении с детьми. Невозможно предсказать, какой график общения установит суд, так как он будет исходить из требований сторон, графика жизни детей, занятости и желания самих детей общаться с отцом. Но, вероятно, суд установит встречи в один выходной день либо чередование — выходные через выходные.

Споры о порядке общения являются продолжительными. Также не исключено, что по делу будет проведена судебная экспертиза детско-родительских отношений, ибо маловероятно, что бывшие супруги договорятся в мирном порядке.