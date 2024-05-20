Пугачева в ультимативной форме потребовала изменить слова хита "Паромщик"

В будущем году песне "Паромщик", написанной композитором Игорем Николаевым и поэтом Николаем Зиновьевым, исполнится 40 лет. С ней Алла Пугачева в 1985-м стала лауреатом телефестиваля "Песня года". Но мало кто знает, что изначально стихотворная основа хита была иной, а Примадонна потребовала ее изменить. Подробности "Дни.ру" сообщила вдова Николая Зиновьева актриса Елена Борзова.



"Игорю Николаеву понравился текст Николая Зиновьева, который начинался такой строфой: "Когда в тени, у ранней рощи, // Лучом расколота река, // Иван Матвеевич, паромщик, // Соединяет берега", – рассказала Елена Борзова. – И композитор написал под это стихотворение музыку".

В основу сюжета стихотворения легла история реального человека, ставшего паромщиком инвалидом войны Якова Захарова, в послевоенные годы перевозившего на пароме детей, сирот, инвалидов.

"Замечу, что изначально песня писалась для Валерия Леонтьева – тот сшил костюм для ее исполнения и какое-то время пел, – продолжает Борзова. – Но потом песню услышала Алла Пугачева и захотела ее взять в свой репертуар, правда, заявив, что петь про инвалида она не будет, поскольку поет только про любовь. И потребовала переписать слова. В итоге Николай Зиновьев переписал текст, и песня стала начинаться со слов: "Упала ранняя звезда, в полях прохлада, // Плывет паром, поет вода о чем-то рядом. // И там, где светится река у тихой рощи, // Соединяет берега седой паромщик".

Правда, пела Пугачеву эту песню лишь до 1986 года. А в 1990—2000-х Леонтьев снова включил "Паромщика" в свой репертуар, в частности, исполнив в 1997-м на сборном концерте "Сюрприз для Аллы", посвященном дню рождения Примадонны.