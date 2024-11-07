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Четверг 7 ноября

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С треском провалившаяся Решетова терпит миллионные убытки после скандала с Алсу

С треском провалившаяся Решетова терпит миллионные убытки после скандала с Алсу
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Анастасия Решетова в последнее время сталкивается с серьезными финансовыми трудностями. Как сообщает источник, 28-летняя звезда переживает многомиллионные убытки и закрывает уже вторую компанию.

Ее бизнес-проект под названием "Гейша Андер", зарегистрированный в 2020 году, оказался неудачным. Генеральным директором компании была назначена сестра Анастасии, Валентина, которая на данный момент живет за границей. Бренд специализировался на производстве нательного белья в сегменте "доступной роскоши", но, к сожалению, не оправдал ожиданий своей владелицы.

В прошлом году компания понесла убытки в размере 13 миллионов рублей, и сейчас рассматривается вопрос о ее ликвидации. Это не первое закрытие бизнеса для Решетовой: ранее она уже закрыла свою косметическую компанию под названием "Багира косметик".

Несмотря на финансовые неурядицы, Анастасия старается сохранять позитивный настрой. В своем блоге она делится радостными моментами из жизни, включая впечатления от путешествий. На днях она опубликовала пост о своих впечатлениях от тропического рая в Азии, где проводит время. Она описала красоту окружающей природы, свежие овощи и воспоминания о детстве, что позволяет ей отвлечься от текущих проблем.

"Я хожу босиком по траве, дышу свежим воздухом и наслаждаюсь жизнью", — написала Решетова в своем телеграм-канале. Кроме того, Анастасия оказалась в центре слухов о том, что якобы стала разлучницей между певицей Алсу и ее мужем Яном Абрамовым. Однако сама Решетова не комментирует эти сплетни, предпочитая оставаться на позитивной волне и не углубляться в негативные обсуждения.

Шоу-бизнес в Telegram

7 ноября 2024, 15:22
Анастасия Решетова. Фото: соцсети
Shot✓ Надежный источник

Фоторепортаж

С чистого листа: Кабаева и другие сменившие религию звезды российского шоу-бизнеса

Анита Цой. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / www.globallookpress.com
Маргарита Суханкина. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Решетова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Константин Хабенский. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ляйсан Утяшева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Савелий Крамаров. Фото: Igor Gnevashev / Russian Look / www.globallookpress.com
Игорь Верник. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Алина Кабаева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Волкова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Андрей Макаревич. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com

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