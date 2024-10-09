Рецепт ароматного плова на костре: пальчики оближешь

Плов на природе – это отличный способ разнообразить свой отдых и порадовать близких вкусным блюдом. Вот рецепт плова на костре:Ингредиенты
- Рис – 500 г
- Мясо (баранина, говядина или курица) – 500 г
- Морковь – 2-3 шт.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Чеснок – 1 головка
- Зира – 1 ч. ложка
- Барбарис – 1 ст. ложка
- Соль – по вкусу
- Масло растительное – для жарки
- Вода – примерно 1 литр
- Мясо нарежьте небольшими кусочками.
- Лук и морковь нарежьте полукольцами.
- Разожгите костер и дождитесь пока угли станут красными.
- На раскаленные угли поставьте казан или большую кастрюлю с толстыми стенками.
- Когда казан нагреется, добавьте немного масла и начните жарить мясо. Жарить до золотистой корочки.
- Добавьте лук и морковь, продолжайте жарить, периодически помешивая.
- Когда лук станет прозрачным, добавьте зиру и барбарис, перемешайте.
- Затем добавьте рис, разровняйте поверхность и аккуратно залейте воду так, чтобы она покрывала рис примерно на 1 см.
- Добавьте целую головку чеснока и посолите по вкусу.
- Доведите до кипения, затем уменьшите огонь до минимума и накройте казан крышкой.
- Готовьте плов на слабом огне примерно 20-30 минут, пока вся вода не испарится и рис не станет мягким.
- Снимите казан с огня и дайте плову постоять под крышкой еще 10-15 минут.
Ваш плов на природе готов! Подавайте его горячим, украсив свежей зеленью.
Приготовление пищи на природе может быть увлекательным и творческим процессом, который позволяет насладиться природой и свежим воздухом, а также создать незабываемые гастрономические впечатления.