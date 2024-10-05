Тест для любознательных: Откуда взялось это слово?

5 октября – День учителя: звезды, которые имеют педагогическое образование

5 октября в России отмечается День учителя. Это профессиональный праздник всех причастных к сфере образования людей. Однако среди наших знаменитостей тоже найдутся те, кто имеет педагогическое образование и даже в свое время работал по специальности. О них в материале "Дни.ру". Андрей Григорьев-АполлоновСолист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов после школы окончил педагогическое училище в Сочи по специальности учителя младших классов.