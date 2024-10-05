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Суббота 5 октября

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Тест для любознательных: Откуда взялось это слово?

Тест для любознательных: Откуда взялось это слово?
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Зачастую, употребляя те или иные слова, мы не особо задумываемся о его происхождении и значении. А ведь иногда слово может означать совсем не то, что мы предполагали ранее. Предлагаем проверить знания в нашем тесте.

ВОПРОСЫ

1. Слово "метеорология". Откуда оно произошло?

a) От греческого "meteoron" – атмосферные явления

b) От латинского "meteorologia" – наука о погоде

c) От французского "météorologie" – изучение облаков

2. Слово "телевизор". Откуда оно произошло?

a) От греческого "tele" – далеко и "vizor" – видеть

b) От латинского "televidere" – смотреть на расстоянии

c) От английского "television" – устройство для передачи изображений

3. Слово "компьютер". Откуда оно произошло?

a) От латинского "computare" – считать

b) От английского "compute" – вычислять

c) От немецкого "Komputer" – механический калькулятор

4. Слово "рецепт". Откуда оно произошло?

a) От латинского "receptum" – принятое, полученное

b) От французского "recette" – инструкция

c) От английского "recipe" – способ приготовления

5. Слово "студент". Откуда оно произошло?

a) От латинского "studens" – усердно работающий

b) От французского "étudiant" – ученик

c) От английского "student" – учащийся

6. Слово "автомобиль". Откуда оно произошло?

a) От греческого "autos" – сам и "mobilis" – подвижный

b) От латинского "automobiles" – самодвижущаяся повозка

c) От французского "automobile" – машина с двигателем

7. Слово "матрас". Откуда оно произошло?

a) От арабского "matrah" – место для сидения

b) От голландского "matrasse" – тюфяк

c) От турецкого "matrac" – подстилка

8. Слово "политика". Откуда оно произошло?

a) От древнегреческого "polis" – город и "tektonikos" – искусство управления городом b) От латинского "politica" – искусство управления государством

c) От французского "politique" – управление страной

9. Слово "космонавт". Откуда оно произошло?

a) От греческого "kosmos" – вселенная и "nautes" – мореплаватель

b) От латинского "cosmonauta" – исследователь космоса

c) От английского "cosmonaut" – астронавт

10. Слово "банкнота". Откуда оно произошло?

a) От итальянского "banca nota" – заметка банка

b) От английского "bank note" – банкнота

c) От французского "banque note" – записка банка

ОТВЕТЫ

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5 октября 2024, 15:25
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