Вспыльчивая Бородина пришла в ярость из-за слов о содержании Сердюкова

Ксения Бородина активно делится своими счастливыми моментами с Николаем Сердюковым. Их отношения вызывают интерес и обсуждения среди поклонников, однако не обходится и без провокационных вопросов.



Одним из таких стал вопрос о финансовой стороне их отношений. "Ксения, не содержите ли вы Николая?", — поинтересовался один из подписчиков.

На этот вопрос Бородина ответила резко и эмоционально: "Это вонючее клише!". Она отметила, что подобные стереотипы о женщинах, которые якобы содержат своих мужчин, абсолютно не имеют отношения к ее жизни. Ксения подчеркнула, что Николай работает и зарабатывает, а деньги никогда не становились проблемой в их отношениях. "Важно, чтобы мужчина был целеустремленным и разделял мои интересы", — добавила она.

Подобные слухи о финансовой зависимости мужчин от женщин возникали и ранее, например, во время ее брака с Курбаном Омаровым. Бородина активно поддерживала его карьеру, что вызывало недовольство у поклонников и привело к тому, что бизнесмена стали называть альфонсом. Несмотря на это, после развода Омаров продолжил жить на высоком уровне и даже запустил собственный бизнес в Арабских Эмиратах.

Что касается Николая Сердюкова, то он тоже имеет свою историю. До знакомства с Ксенией он уже успел стать известным благодаря участию в реалити-шоу и ведению блога. Однако, по данным журналистов, его доходы значительно меньше, чем у Бородиной. Это порождает новые спекуляции о том, действительно ли их отношения основаны на равноправии или есть скрытая финансовая зависимость.