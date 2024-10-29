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Вторник 29 октября

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Адвокат рассказала об отношении Успенской к скандальным заявлениям и выходкам дочери

Адвокат рассказала об отношении Успенской к скандальным заявлениям и выходкам дочери
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За последний месяц жизнь Любови Успенской оказалась в центре внимания. Ее единственная дочь, 34-летняя Татьяна Плаксина, прошла через ряд скандальных событий.

Она пропала, затем нашлась в Израиле, дала резкое интервью, где наговорила много неприятного о матери, а позже раскаялась и попросила прощения. Ситуация была настолько напряженной, что можно только позавидовать выдержке 70-летней Успенской.

Журналисты связались с адвокатом и подругой певицы Еленой Сениной, чтобы выяснить, смогла ли Любовь Залмановна простить свою дочь после всех этих перипетий.

По словам Елены, Успенская не обижается на Татьяну и всегда будет любить ее. "Любовь Успенская не обижалась на свою дочь. Она смотрит на Татьяну с материнской заботой. Пока она жива, она будет поддерживать и любить своего ребенка, независимо от обстоятельств", — рассказала Сениной в интервью. Это подчеркивает глубину материнской любви, которая не подвластна ни времени, ни трудностям.

Недавно Татьяна сбежала из дома и оказалась в Израиле, где, по слухам, у нее произошел срыв после предыдущих проблем с зависимостями. В одном из своих интервью она сделала шокирующие обвинения в адрес матери, утверждая, что Успенская запирала ее в комнате и даже душила. Эти откровения стали настоящей бомбой для общественности и шокировали поклонников певицы.

Однако вскоре Татьяна вернулась к своей матери с просьбой о прощении. В одном из своих постов в социальных сетях она написала: "Дорогая мама, прости за глупость. Я на коленях перед тобой до конца своих дней". Это обращение стало свидетельством её раскаяния и желания восстановить отношения.

Елена Сенина отметила, что такие ситуации не редкость для семьи Успенской. "К сожалению, вокруг Татьяны всегда находятся люди, которые пытаются воспользоваться её уязвимостью. Это цена популярности мамы", — добавила адвокат.

Успенская продолжает следить за состоянием своей дочери и надеется на её выздоровление. Татьяна уже не раз попадала в неприятные истории, включая серьёзную травму в Коста-Рике, когда она сломала челюсть и проходила долгий путь восстановления.

Шоу-бизнес в Telegram

29 октября 2024, 12:14
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