Тест: угадайте название драгоценного камня по фото

"Совершила много ошибок и сбилась с пути": Меган Маркл вынесли неутешительный вердикт

Бывший главный редактор Vanity Fair и New Yorker Тина Браун высказала резкое мнение о Меган Маркл и принце Гарри. Она отметила, что Гарри талантлив в своей роли, однако его жизнь теперь выглядит как плен. Это заявление вызвало большой интерес и обсуждение в обществе.