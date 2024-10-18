Продюсер Пудовкин сообщил о состоянии отдавшей жуликам квартиру и миллионы Долиной

Народная артистка России Лариса Долина в конце лета стала жертвой мошенников – она продала 5-комнатную квартиру в Москве в районе Хамовники за 112 миллионов рублей, переведя вырученные средства на жульнический "безопасный счет" и отдала аферистам еще 68 миллионов наличными. Понятно, что случившееся – огромный стресс для артистки.
"Лариса Александровна сейчас выступает в Новосибирске, Омске, Барнауле, – рассказал "Дни.ру" Пудовкин. – И везде у нее там аншлаги, о которых мечтает каждый артист. Но все случившееся с ней, вся эта неприятная история, никого не может, конечно, оптимизировать и стабилизировать".
"Любой суд – это стресс, это тяжесть и это серьезное испытание, – продолжает Пудовкин. – Состояние Ларисы Александровны я могу описать строчкой из ее же песни: "И снова на пути стена, и, я ее пройти должна".
По словам продюсера, Долину сегодня поддерживает дочь Лина и все близкие. "Конечно, все, что можно, чтобы поддержать морально и эмоционально, мы сделаем", – обещает Пудовкин. Но от других комментариев он отказался, чтобы не мешать идущему сейчас следствию.