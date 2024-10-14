Кино-тест: Насколько хорошо вы помните фильмы СССР?

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В ответ на критику зрителей, утверждающих, что современное кино находится в упадке, режиссеры стали создавать новые версии советских фильмов и мультфильмов. Они рассчитывают, что ностальгические чувства смогут смягчить гнев критиков.

Такое направление выглядит правильным, ведь советская киноиндустрия оставила богатое наследие, которое многие до сих пор вспоминают с теплотой.

Интересно, господа критики, действительно ли вы помните все советские фильмы? Может, стоит проверить?

Вопросы

1. Из какого фильма фраза: "Кина не будет. Электричество кончилось"?

А. "Джентльмены удачи"

Б. "Кавказская пленница"

В. "Операция "Ы"

2. Сколько серий в картине "Семнадцать мгновений весны"?

А. 12

Б. 17

В. 20

3. Как звали царицу в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"?

А. Марфа Алексеевна

Б. Марфа Васильевна

В. Марья Петровна

4. В каком из этих фильмов Леонида Гайдая не играет Юрий Никулин?

А. "12 стульев"

Б. "Бриллиантовая рука"

В. "Иван Васильевич меняет профессию"

5. В каком фильме героиня произносит фразу: "Не учите меня жить, лучше помогите материально"?

А. "Кавказская пленница"

Б. "Служебный роман"

В. "Москва слезам не верит"

6. Что порвал Шарик в начале фильма "Собачье сердце"?

А. Чучело совы

Б. Газету

В. Шапку профессора

7. "Шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты". В каком фильме можно услышать это утверждение?

А. "Служебный роман"

Б. "Чародеи"

В. "Бриллиантовая рука"

ОТВЕТЫ

1. А. "Джентльмены удачи"

2. А. 12

3. Б. Марфа Васильевна

4. В. "Иван Васильевич меняет профессию"

5. В. "Москва слезам не верит"

6. А. Чучело совы

7. В. "Бриллиантовая рука"