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Понедельник 21 октября

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Новая жена влезла в публичные разборки Прилучного и Муцениеце из-за детей

Новая жена влезла в публичные разборки Прилучного и Муцениеце из-за детей
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Публичные разборки между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце продолжают привлекать внимание общественности. Конфликт, связанный с опекой над детьми, стал предметом обсуждения в СМИ и социальных сетях.

Недавно Муцениеце выразила недовольство тем, что звездный актер из сериала "Мажор" якобы настраивает сына против нее. Актриса также поделилась, что Тимофей переехал к отцу и не поддерживает с ней связь, что сильно огорчает ее.

Ситуация обострилась после решения суда, который постановил, что дети должны жить с матерью. Агата, радуясь этому вердикту, опубликовала в соцсетях снимок с детьми, написав: "Ощущение, что ждем уже всю жизнь…". Ее слова отражают надежду на восстановление нормальных отношений с сыном.

Однако вскоре после этого Прилучный решил высказать свое мнение по поводу происходящего. В своем блоге он обнародовал эмоциональный пост, в котором упрекнул бывшую супругу в том, что ее действия ставят интересы детей под угрозу. Актер подчеркнул свою любовь к детям и заявил, что они не должны страдать из-за конфликтов взрослых: "Мне очень жаль, что некоторые взрослые ставят свои интересы выше интересов детей", — отметил он.

В ответ на эти слова в конфликт вмешалась текущая супруга Прилучного — Зепюр Брутян. Она опубликовала трогательное видео с участием Павла и его старших детей, тем самым пытаясь продемонстрировать, что детям лучше находиться с отцом. Этот шаг вызвал еще большее обсуждение в обществе, так как он добавил масла в огонь и усилил напряженность между бывшими супругами.

Шоу-бизнес в Telegram

21 октября 2024, 13:11
Павел Прилучный. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не одинока: Агата Муцениеце показала нового партнера

Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @bugevuge

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