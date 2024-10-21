Новая жена влезла в публичные разборки Прилучного и Муцениеце из-за детей

Публичные разборки между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце продолжают привлекать внимание общественности. Конфликт, связанный с опекой над детьми, стал предметом обсуждения в СМИ и социальных сетях.



Недавно Муцениеце выразила недовольство тем, что звездный актер из сериала "Мажор" якобы настраивает сына против нее. Актриса также поделилась, что Тимофей переехал к отцу и не поддерживает с ней связь, что сильно огорчает ее.

Ситуация обострилась после решения суда, который постановил, что дети должны жить с матерью. Агата, радуясь этому вердикту, опубликовала в соцсетях снимок с детьми, написав: "Ощущение, что ждем уже всю жизнь…". Ее слова отражают надежду на восстановление нормальных отношений с сыном.

Однако вскоре после этого Прилучный решил высказать свое мнение по поводу происходящего. В своем блоге он обнародовал эмоциональный пост, в котором упрекнул бывшую супругу в том, что ее действия ставят интересы детей под угрозу. Актер подчеркнул свою любовь к детям и заявил, что они не должны страдать из-за конфликтов взрослых: "Мне очень жаль, что некоторые взрослые ставят свои интересы выше интересов детей", — отметил он.

В ответ на эти слова в конфликт вмешалась текущая супруга Прилучного — Зепюр Брутян. Она опубликовала трогательное видео с участием Павла и его старших детей, тем самым пытаясь продемонстрировать, что детям лучше находиться с отцом. Этот шаг вызвал еще большее обсуждение в обществе, так как он добавил масла в огонь и усилил напряженность между бывшими супругами.