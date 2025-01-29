Салат с цыпленком и сальсой из болгарского перца: рецепт для необычного ужина

Ингредиенты на 2 порции:
• Филе цыпленка копчено-запеченное — 150 г
• Перец рамиро — 2 шт.
• Морковь по-корейски — 100 г
• Кинза — 30 г
• Растительное масло — 1 ст. л.
• Чеснок — 2 зубчика
• Соль — по вкусу
• Молотый черный перец — по вкусу
Приготовление:
Шаг 1: Начнем с подготовки перца. Запеките его в духовке при температуре 200 °C на протяжении 15–20 минут. Это поможет раскрыть его сладость и сделать текстуру более мягкой. После запекания дайте перцу немного остыть, затем очистите его от кожицы.
Шаг 2: Нарежьте очищенный перец тонкими полосками. Это придаст салату красивый вид и сделает его более аппетитным.
Шаг 3: Теперь пришло время замариновать перец. В глубокой миске смешайте нарезанный перец с давленым чесноком, растительным маслом, солью и молотым черным перцем. Дайте ему постоять несколько минут, чтобы впитать все ароматы.
Шаг 4: Переходим к цыпленку. Нарежьте копчёно-запечённое филе небольшими ломтиками. Копченый вкус добавит блюду особую нотку, которая отлично сочетается с остальными ингредиентами.
Шаг 5: В большой салатнице аккуратно смешайте нарезанный цыпленок и маринованный перец. Сверху выложите морковь по-корейски и свежие листочки кинзы. Эти добавки придадут салату свежесть и хрустящую текстуру.