Салат с цыпленком и сальсой из болгарского перца: рецепт для необычного ужина

Волочкова громко отметила 49-летие Тесты Пугачева назвала причину проблем со здоровьем Игры Сонник

Топ новостей недели

Люди несут цветы и свечи к убитому в собственной квартире ПанинуЛюди несут цветы и свечи к убитому в собственной квартире Панину Слух: Петросян развелся с оказавшейся уголовницей женойСлух: Петросян развелся с оказавшейся уголовницей женой Как выглядит могила погибшего во время вечеринки с внуком Пугачевой сына ПевцоваКак выглядит могила погибшего во время вечеринки с внуком Пугачевой сына Певцова Тяжелобольному Александру Збруеву стало хужеТяжелобольному Александру Збруеву стало хуже

Лента новостей

Среда 29 января

21:55Салат с цыпленком и сальсой из болгарского перца: рецепт для необычного ужина 20:56Тест: насколько хорошо вы помните советский фильм "Тот самый Мюнхгаузен"? 19:10Губернатор Подмосковья вручил юбилейные медали ветеранам к 80-летию Победы 18:56Заявлено о большом успехе номинированного на "Оскар" Борисова: Им будут восхищаться 17:20Ущерб на полмиллиона: Волочкову обокрали наглейшим способом 15:56Оставленная детьми Долина не находит себе места из-за одиночества 12:02В Москве начали отмечать "Китайский Новый год" 11:51Ксения Бородина разоткровенничалась в Сети о своем избраннике 11:10 Новый закон создаст условия для защиты всех зеленых зон Москвы – эксперт 10:38Обед по-итальянски: рецепт супа минестроне 10:00**От науки к искусству: Оксана Капинус выпустила книгу с избранными работами 09:46Отказавшаяся помочь дочери Волочкова оказалась в больнице 08:40Актриса Татьяна Васильева рассказала о своем главном страхе 06:46Удивите своих гостей необычной подачей знакомого блюда: рецепт шах-плова 03:45Селена Гомес публично разрыдалась после указа Дональда Трампа 00:11Телеведущая Ольга Орлова рассказала о проблемах со здоровьем 22:07Тест: угадайте фильмы СССР по их названиям в зарубежном прокате 20:55Ламаджо: восточная вариация пиццы на легкую закуску к обеду 19:43Беременная Заворотнюк отказалась рожать в Москве и покинула Россию 17:54Кушанашвили высказался о текущем состоянии Кеосаяна: Мы все надеемся на лучшее 16:37Тайное воссоединение Киркорова с Орбакайте стало достоянием общественности 14:43ТЕСТ: Сможете ли вы определить этих знаменитостей по фотографии части лица? 13:21Шоу "Модный приговор" удивит поклонников новым составом 12:30Джулия Фокс рассказала, что чувствовала себя использованной в отношениях с Канье Уэстом 11:07Вечная память: люди несут цветы и свечи к погибшему Игорю Корнелюку 10:36Ленивые пельмени: рецепт итальянской пасты, фаршированной мясом 09:43Алиса Фрейндлих призналась, что чувствует себя плохо 08:51Народ взбунтовался из-за возвращения Пугачевой в Россию 06:38ТЕСТ: узнай животное по глазам 03:27Хотите попробовать настоящий вкус Ближнего Востока? Рецепт фалафеля ждет вас! 00:22Полина Гагарина намекнула на грядущие перемены в жизни. 21:05Тест: угадайте советский фильм по кадру с пионером в красном галстуке 19:07С сыном Джоли и Питта случилось ужасное после серьезной аварии 17:18Появившаяся в подвенечном платье на 40-й день смерти Тиммы Седокова вызвала гнев 15:47Стало известно об утрате в семье Янковских: скоропостижная смерть от рака 14:3130 января в прокат выйдет семейный фэнтези-фильм "Чертов камень" 14:05ТЕСТ: хорошо ли вы помните быт Советского Союза 13:37"Мы партнеры": 26-летний Марчел рассказал чистую правду про отношения с 49-летней Волочковой 13:0517-летняя дочь телеведущей Даны Борисовой заговорила о беременности 12:09Пять домов архитектора Иосифа Ловейко капитально отремонтировали в Москве 11:33Счастливая и довольная: ласкающую мужской орган Волочкову засняли на камеру 10:48Куда сходить в Москве: афиша c 31 января по 7 февраля 10:38Не знаете что приготовить на ужин? Стейк из капусты – идеальный вариант! 10:07Автор суперхитов Пугачевой Рубальская рассказала о своих доходах за песни 10:00Пугачева назвала причину своих проблем со здоровьем: Нельзя было этого делать 09:08Вдова Владимира Левкина рассказала, почему он не стал бороться с болезнью 04:35Готовим вкусный завтрак: турецкий омлет "Менемен" 00:41Как завтракают знаменитости: варианты самого первого приема пищи 21:11Рецепт для любителей рыбы: биточки из лосося с сыром 18:18ТЕСТ: узнай советского исполнителя по фото в молодости
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Салат с цыпленком и сальсой из болгарского перца: рецепт для необычного ужина

Салат с цыпленком и сальсой из болгарского перца: рецепт для необычного ужина
85

Если вы хотите удивить своих близких оригинальным и вкусным ужином, этот салат станет отличным выбором. Он сочетает в себе яркие вкусы и насыщенные ароматы, а его приготовление не займет много времени.

Ингредиенты на 2 порции:

• Филе цыпленка копчено-запеченное — 150 г

• Перец рамиро — 2 шт.

• Морковь по-корейски — 100 г

• Кинза — 30 г

• Растительное масло — 1 ст. л.

• Чеснок — 2 зубчика

• Соль — по вкусу

• Молотый черный перец — по вкусу

Приготовление:

Шаг 1: Начнем с подготовки перца. Запеките его в духовке при температуре 200 °C на протяжении 15–20 минут. Это поможет раскрыть его сладость и сделать текстуру более мягкой. После запекания дайте перцу немного остыть, затем очистите его от кожицы.

Шаг 2: Нарежьте очищенный перец тонкими полосками. Это придаст салату красивый вид и сделает его более аппетитным.

Шаг 3: Теперь пришло время замариновать перец. В глубокой миске смешайте нарезанный перец с давленым чесноком, растительным маслом, солью и молотым черным перцем. Дайте ему постоять несколько минут, чтобы впитать все ароматы.

Шаг 4: Переходим к цыпленку. Нарежьте копчёно-запечённое филе небольшими ломтиками. Копченый вкус добавит блюду особую нотку, которая отлично сочетается с остальными ингредиентами.

Шаг 5: В большой салатнице аккуратно смешайте нарезанный цыпленок и маринованный перец. Сверху выложите морковь по-корейски и свежие листочки кинзы. Эти добавки придадут салату свежесть и хрустящую текстуру.

Шоу-бизнес в Telegram

29 января 2025, 21:55
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

Обед по-итальянски: рецепт супа минестроне

Обед по-итальянски: рецепт супа минестроне
Минестроне – это традиционный итальянский овощной суп, известный своим насыщенным вкусом и разнообразием ингредиентов. Он идеально подходит для тех, кто любит здоровую пищу, богатую витаминами и клетчаткой. Благодаря добавлению пасты, минестроне становится сытным блюдом, способным утолить голод даже самого требовательного гурмана. Попробуйте приготовить этот классический итальянский суп, и он наверняка станет одним из ваших любимых рецептов! Ингредиенты: • Оливковое масло — 2 ст.

Удивите своих гостей необычной подачей знакомого блюда: рецепт шах-плова

Удивите своих гостей необычной подачей знакомого блюда: рецепт шах-плова
Блюдо получается не слишком жирным и очень вкусным. Шах-плов — это традиционное азербайджанское праздничное блюдо, которое готовится с рисом, сухофруктами и мясом.

Ламаджо: восточная вариация пиццы на легкую закуску к обеду

Ламаджо: восточная вариация пиццы на легкую закуску к обеду
Ламаджо, также известный как лахмаджун, представляет собой интересную интерпретацию пиццы, характерную для восточной кухни. Эта лепешка с начинкой из мяса, овощей и ароматных специй не содержит сыра, что делает ее легким и вкусным вариантом закуски.

Ленивые пельмени: рецепт итальянской пасты, фаршированной мясом

Ленивые пельмени: рецепт итальянской пасты, фаршированной мясом
Для приготовления этого блюда можно использовать любые крупные макароны. Ингредиенты:Для пасты:Паста Conchiglioni Rigati – 12-16 штук (в зависимости от размера)Вода для варки – около 2 литровСоль – по вкусуДля начинки:Фарш смешанный (говядина + свинина) – 300 гЛук репчатый – 1 шт.

ТЕСТ: узнай животное по глазам

ТЕСТ: узнай животное по глазам
Хотите проверить свою наблюдательность? Попробуйте угадать животных всего лишь по их глазам! Этот тест покажет, насколько хорошо вы знаете фауну и сможете ли распознать зверей по одному взгляду. Будьте внимательны – некоторые глаза могут оказаться довольно хитрыми. Начнем? ВОПРОСЫ 1.

Выбор читателей

29/01Срд**От науки к искусству: Оксана Капинус выпустила книгу с избранными работами 28/01ВтрВечная память: люди несут цветы и свечи к погибшему Игорю Корнелюку 28/01ВтрНарод взбунтовался из-за возвращения Пугачевой в Россию 29/01СрдОтказавшаяся помочь дочери Волочкова оказалась в больнице 28/01ВтрТайное воссоединение Киркорова с Орбакайте стало достоянием общественности 28/01ВтрШоу "Модный приговор" удивит поклонников новым составом