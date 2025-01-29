Салат с цыпленком и сальсой из болгарского перца: рецепт для необычного ужина

Если вы хотите удивить своих близких оригинальным и вкусным ужином, этот салат станет отличным выбором. Он сочетает в себе яркие вкусы и насыщенные ароматы, а его приготовление не займет много времени.

Ингредиенты на 2 порции:

• Филе цыпленка копчено-запеченное — 150 г

• Перец рамиро — 2 шт.

• Морковь по-корейски — 100 г

• Кинза — 30 г

• Растительное масло — 1 ст. л.

• Чеснок — 2 зубчика

• Соль — по вкусу

• Молотый черный перец — по вкусу

Приготовление:

Шаг 1: Начнем с подготовки перца. Запеките его в духовке при температуре 200 °C на протяжении 15–20 минут. Это поможет раскрыть его сладость и сделать текстуру более мягкой. После запекания дайте перцу немного остыть, затем очистите его от кожицы.

Шаг 2: Нарежьте очищенный перец тонкими полосками. Это придаст салату красивый вид и сделает его более аппетитным.

Шаг 3: Теперь пришло время замариновать перец. В глубокой миске смешайте нарезанный перец с давленым чесноком, растительным маслом, солью и молотым черным перцем. Дайте ему постоять несколько минут, чтобы впитать все ароматы.

Шаг 4: Переходим к цыпленку. Нарежьте копчёно-запечённое филе небольшими ломтиками. Копченый вкус добавит блюду особую нотку, которая отлично сочетается с остальными ингредиентами.

Шаг 5: В большой салатнице аккуратно смешайте нарезанный цыпленок и маринованный перец. Сверху выложите морковь по-корейски и свежие листочки кинзы. Эти добавки придадут салату свежесть и хрустящую текстуру.