Куда сходить в Москве: афиша с 10 по 17 июля

Пугачева заявила о приезде Тесты Глюк'oZа начала жизнь с чистого листа Игры Сонник

Топ новостей недели

Фаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуацииФаворитка Пугачевой и Лорак отменила гастроли из-за сложившейся ситуации Названа настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность ГлюкозыНазвана настоящая причина аморального поведения трогавшей себя за промежность Глюкозы 90-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ90-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ "Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление"Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление

Лента новостей

Пятница 2 августа

12:41Семьи участников СВО стали первыми гостями форума-фестиваля "Москва 2030" 12:05Рай и в шалаше? Мужчина предложил заявившей о своей любви Волочковой жизнь в хибаре 11:41ТЕСТ по фильму "Золушка" с Раневской: проверяем внимание к деталям 11:31С головы до пят: теннисистка Кузнецова шокировала забитым татуировками телом 10:58"Беременна?": отношения Бородиной перешли на новый уровень 10:31"Гениальный момент в жизни нашей страны": Стычкин решился на серьезный шаг 10:17Иосиф Пригожин заговорил о разводе: Хочу, чтобы справедливость восторжествовала 09:14Народ в шоке: до чего довела Лепса малолетняя возлюбленная 04:42Певица МакSим поставила точку в отношениях с женатым: вот что она сделала 00:45Открылся неизвестный факт о Кейт Миддлтон: она больна с детства 21:30Кушанашвили сразу рванул на работу после госпитализации из-за рака 21:11Главный в ее жизни: в Сеть попали уникальные снимки любимого мужичины Волочковой 20:34Молодая избранница Ди Каприо показала кольцо на безымянном пальце 19:46Глюкоза объявила о принятом решении после позора в Красноярске 19:14Дана Борисова подробно рассказала о лечении публично опозорившейся Глюкозы 18:35"Уважаю его позицию": Садальский спел дифирамбы хающему Россию Данилко 17:54"Разрушают организм": 58-летняя Наталья Штурм страдает от невыносимой боли 17:35Появление на публике певицы Славы с округлившимся животом стало сенсацией 17:20Москва завоевала 9 наград международных олимпиад по экономике и лингвистике 16:57Ургант решил вернуться на сцену после долгого молчания: где и как это произойдет 16:26Кети Топурия родила третьего ребенка: сообщила пол и имя 16:18Измотанная тяжким трудом Бузова залезла в бассейн к толпе оголенных мужчин 15:35Что происходит на могиле цинично убитой в подъезде Галины Старовойтовой 14:45Сбежавшая Чулпан Хаматова нашла легкий заработок в России 14:11У бывшей Петросяна Степаненко грозятся отобрать имущество 13:58Губернатор Подмосковья рассказал о новых мерах поддержки бизнеса 12:53Открытие нового автовокзала в Ростове-на-Дону вызвало недовольство горожан 11:40Успенская публично открестилась от Киркорова: Прощать больше не стоит 11:10Глюкоза пошла на важный шаг перед госпитализацией в рехаб 09:59Могила рядом с Собчаком: умершего в 69 лет журналиста Гордона похоронили в Петербурге 09:52"Отдала все": обманутая Волочкова потеряла свое имущество 08:48Сбежавшая Пугачева заявила о своем приезде: С удовольствием 04:33Сын Джоли разбился в аварии 00:21Холостяк Криштиану Роналду всех обманывал: что скрывал знаменитый футболист 21:47Шансы 75-летней Пугачевой вернуться на большую сцену свели к нулю 21:02Джигурда оказался на грани ареста из-за дерзкой выходки на популярнейшей улице города 20:52Харламов откровенно заговорил о личном и назвал причину брака с Ковальчук 19:11Смерть близкого человека сильно ударила по принцам Уильяму и Гарри 18:10На сайте "Миллиона призов" открылся раздел для участников онлайн-голосования 17:49Десятая акция программы "Миллион призов" пройдет в Москве 17:09SHAMAN резко подорожал в разы на фоне затишья в карьере оскандалившейся Бузовой 16:59Как у Долиной: у Волочковой обнаружена покрывающая тело волдырями редкая форма аллергии 15:37Показавшую феноменальную растяжку Карпович предостерегли от участи Волочковой 15:36Нереальный красавец: Агурбаш впервые вывела свет 19-летнего сына 14:23У Светличной обнаружили опухоль в мозге 13:18Появились новые подробности громкого развода основательницы "Вайлдберриз" Бакальчук с мужем 12:44ТЕСТ по фильмам с Людмилой Гурченко: вспоминаем роли и цитаты 12:10Публика в шоке: забытая Хаматова отказалась общаться с Пугачевой 11:09Вайкуле собрала на слете иноагентов и беглецов 100 миллионов 10:48"Я не помню два дня": Глюкоза упрекнула Лолиту в своем невменяемом состоянии
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Куда сходить в Москве: афиша с 10 по 17 июля

Куда сходить в Москве: афиша с 10 по 17 июля
3457

Лето в разгаре! Проведите его с пользой! Ведь вокруг так много интересного! Афиша поможет вам сделать правильный выбор.

РЕЛИЗ

"Поднимаем флаг"

Российский дзюдоист, обладатель Кубка мира, вице-чемпион Европы, чемпион России по дзюдо, чемпион мира и Европы по самбо Алексей Леденев и певец Прохор Шаляпин сделали подарок российским спортсменам. В песне "Поднимаем флаг" они постарались объединить спорт, народность и русскую культуру. "Мы с Прохором будем стараться выступать с этой песней буквально везде: она подходит и на дни города, и на День России, и на День Государственного флага России, и на любые спортивные мероприятия", – говорит Алексей Леденев.

Уже на всех популярных стриминговых сервисах.

Фото: пресс-служба

ТУРНИР

ММА Серия-82

Сражения высочайшего уровня, имена мирового масштаба и планетарные охваты – все это про грядущий вечер боев в столице! Главным событием турнира станет один из самых мощных боев этого года в России. Сильнейшие средневесы СНГ сойдутся, чтобы выяснить, кто из них круче. Непобежденный Шамиль Магомедов готовится встречать в лиге легендарного казаха Даурена Ермекова. Простые зрители и хардкорные фанаты единоборств обожают реванши, и как раз один из таких украсит и турнир. Ирина Чернышова и Джози Фабриэли уже дрались однажды, и тогда победа досталась бразильянке. Теперь же у россиянки появился шанс поквитаться.

13 июля, Международный Центр Бокса "Лужники".

Фото: пресс-служба

ТЕАТР

"Пиковая дама"

Львиную долю успеха постановке обеспечила блистательная актерская работа Алены Яковлевой. Она полностью растворилась в образе сварливой, самовлюбленной старухи. Ее героиня одновременно отталкивает и завораживает, заставляя зрителя то возмущаться, то сочувствовать. А во главу угла спектакли поставлена история любви между графиней и графом Сен-Жерменом – тема, обычно отходящая на второй план. В причудливом переплетении романтики, реализма и мистики рождается поистине цельный художественный образ, восхищающий своей многогранностью.

10 июля, "Театриум".

КОНЦЕРТ

Bel Suono

Трио пианистов-виртуозов представит специальную программу "Три рояля под открытым небом". Музыканты обещают воодушевляющую и жизнерадостную программу с множеством неожиданных поворотов. По традиции, в первом отделении главный акцент будет сделан на классику, а во втором – музыканты исполнят все самое любимое и популярное у зрителей.

10 июля, Зеленый театр ВДНХ.

Фото: пресс-служба

ВЫСТАВКА

"Новые сущности"

Московская школа современного искусства и SISTEMA GALLERY открывают групповую выставку студентов. Произведения 13 художников станут отражением рассуждений о мире за пределами человеческого восприятия. В экспозиции выставки дипломных работ студентов программы "Современное искусство" – объекты, инсталляции, работы на ткани, скульптуры, серии фотографий, живопись и компьютерная игра.

С 11 июля по 1 сентября, SISTEMA GALLERY.

Фото: пресс-служба

СКОРО

"Традиция"

Девятый ежегодный литературно-музыкальный фестиваль "Традиция" станет украшением конца лета. Он был создан режиссером Эдуардом Бояковым и писателем Захаром Прилепиным, которые продолжают оставаться идейными и эстетическими хедлайнерами фестиваля. В этом году фестиваль соберет множество разнообразных мероприятий: это концерты, спектакли, лекции, беседы, презентации, развлечения и мастер-классы для всей семьи. Гостей ждут ярмарка и лавки с традиционной домашней едой. Среди участников – протоиерей Васили Гелеван, иерей Павел Островский, философы Андрей Коробов-Латынцев и Алексей Чадаев, поэты Анна Ревякина и Алексей Шмелев, группа "Намгар", композитор Наталия Княжинская, Елена Фролова, Таисию Краснопевцева, Сергей Старостин,

24 августа, усадьба Захарово – музей-заповедник А.С. Пушкина.

Фото: пресс-служба

"Вдохновение"

VII Международный фестиваль искусств соберет коллективы из 10 стран: Бразилии, Ирана, ЮАР и других. За 9 дней состоится более 70 мероприятий: спектакли, концерты, кинопоказы, перформансы, лаборатории современного танца и театра. Главными темами станут новые лица и 85-летие ВДНХ. В мероприятиях фестиваля примут участие более 300 российских и зарубежных артистов.

С 27 июля по 4 августа, ВДНХ.

Информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет (12+)

Телеграм канал

9 июля 2024, 09:31
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Куда сходить в Москве: афиша с 30 июля по 5 августа

Куда сходить в Москве: афиша с 30 июля по 5 августа
Начинается последний месяц лета. Проведите его ярко и вкусно. Наши рекомендации помогут вам в этом. АКЦИЯ"Женский форум" Организаторами акции стали финалист "Битвы экстрасенсов" Даная Марковская, психолог Анастасия Касьяненко и один из ведущих психологов канала ТНТ Светлана Прель.

Куда сходить в Москве: афиша с 23 по 31 июля

Куда сходить в Москве: афиша с 23 по 31 июля
Большая часть лета позади... Проведите его остаток ярко, интересно, полезно. Афиша культурных событий от "Дни.ру" столицы позволит вам сориентироваться и сделать правильный выбор! МЮЗИКЛ"Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.

Куда сходить в Москве и Петербурге: афиша с 15 по 21 июля

Куда сходить в Москве и Петербурге: афиша с 15 по 21 июля
Середина лета! Это время хорошего настроения и ярких впечатлений. Проведите его интересно! ФЕСТИВАЛЬ"Белые ночи Санкт-Петербурга"Это одно из наиболее ярких событий в музыкальной жизни страны с более чем 30-летней историей.

Пора в "Путь": в ресторане Bjorn три миллиона лет гастроэволюции собрали в один сет

Пора в "Путь": в ресторане Bjorn три миллиона лет гастроэволюции собрали в один сет
Новый сет в гастрономическом ресторане может быть спорным, противоречивым, сногсшибательным или совсем наоборот, но в любом случае он обязан быть концептуальным. Иначе это будет простой набор блюд, которые принципиально ничего не добавят к основному меню, а значит и к гастрономическому опыту гостей. Поэтому новый сет в гастрономическом ресторане это всегда сознательное, выверенное и глубоко продуманное решение, заявка шеф-повара на то, чтобы сформулировать какой-то иной, оригинальный взгляд на еду. В ресторане Bjorn, что на Пятницкой улице, этому принципу следуют в полной мере. Новое творение бренд-шефа Андрея Федосеева и шеф-повара Владимира Молчанованазывается SÄTT, что в переводе со шведского означает «Путь».

Manul: гастрономическое наследие народов Сибири пересобрали на одной кухне

Manul: гастрономическое наследие народов Сибири пересобрали на одной кухне
Москва медленно, но верно продолжает разворачиваться в сторону гастрономических традиций российских регионов. В городе появляется все больше заведений национальной кухни в строгом смысле слова, но осваиваются и другие форматы. Так в ресторане Manul решили не выбирать что-то одно, а представить собирательный образ кулинарного наследия обширного сибирского региона. Речь идет о новом проекте, который на днях открылся на Охотном ряду.

Выбор читателей

01/08ЧтвМогила рядом с Собчаком: умершего в 69 лет журналиста Гордона похоронили в Петербурге 01/08ЧтвПоявление на публике певицы Славы с округлившимся животом стало сенсацией 31/07СрдДжигурда оказался на грани ареста из-за дерзкой выходки на популярнейшей улице города 31/07СрдНереальный красавец: Агурбаш впервые вывела свет 19-летнего сына 01/08ЧтвСын Джоли разбился в аварии 31/07СрдХарламов откровенно заговорил о личном и назвал причину брака с Ковальчук