В прокат вышла спортивная драма "Федя. Народный футболист" с Борисом Щербаковым

На экраны выходит спортивная драма "Федя. Народный футболист". Картина посвящена жизни и карьере Федора Черенкова, легендарного полузащитника московского "Спартака".

Фильм рассказывает о пути спортсмена от первых шагов в футболе до международных успехов, охватывая ключевые моменты его биографии и внутренние переживания. Уникальность этой картины заключается в том, что ее создали люди, непосредственно связанные со спортом: продюсер Сергей Шишкарев, вице-президент Российского олимпийского комитета, режиссер Николай Акелькин, бывший гендиректор ПФЛ, и автор сценария Илья Казаков, ранее работавший спортивным журналистом.

Сюжет фильма начинается с детства Черенкова. Молодой Федор (Дмитрий Калихов) играет в футбол во дворе и сталкивается с хулиганами, которые не хотят возвращать мяч. Этот эпизод символизирует не только его страсть к игре, но и первые трудности, с которыми ему придется столкнуться. В критический момент его спасает Николай Старостин (великолепно сыгранный Борисом Щербаковым), основатель "Спартака", который открывает дверь к будущей карьере Федора. Спорт становится неотъемлемой частью его жизни, и дальнейшие главы фильма показывают, как он преодолевает трудности на пути к славе.

Фильм также затрагивает тему сомнений и неуверенности Черенкова. В одной из сцен он оказывается на отборочном матче молодежной команды. Тренер "Спартака" Константин Бесков (харизматичный Николай Фоменко) изначально скептически относится к нему, что подчеркивает сложные отношения между игроком и тренером. Черенков постоянно сталкивается с критикой и недоверием, как со стороны окружающих, так и со стороны самого себя. Эта борьба с внутренними демонами делает его персонаж более реалистичным и близким зрителю.

Важным моментом в фильме становится нервный срыв Черенкова после неудачного матча с "Андерлехтом" в Кубке УЕФА. Этот эпизод подчеркивает важность психического здоровья спортсменов и показывает, как давление может привести к трагическим последствиям. Врачебное вмешательство и последующая депрессия становятся испытанием для Фёдора, который теряет связь с семьей и командой.

Конфликты между Черенковым, Бесковым и Старостиным становятся основой многих сюжетных линий. Старостин видит в Федоре уникальный талант, в то время как Бесков долго не может признать его гениальность. Это противостояние создает напряжение и динамику в сюжете, подчеркивая сложности профессионального спорта.

Проект "Федя. Народный футболист" стал возможен благодаря усилиям четырех ключевых фигур. Вдохновителем выступила дочь Фёдора Черенкова, Анастасия, которая хотела увековечить память о своем отце. Генеральный продюсер Сергей Шишкарев также сыграл важную роль в реализации этого проекта. Для него это первый полнометражный фильм, который стал результатом его работы в продюсерском центре "Сделано в дело". Шишкарев, будучи спортивным менеджером, сумел объединить профессионалов в области кино и спорта для создания этой уникальной картины.