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ТЕСТ: угадайте советский фильм по смешному ругательству героя

ТЕСТ: угадайте советский фильм по смешному ругательству героя
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Нецензурная брань в советских фильмах была невозможна. Поэтому сценаристы заменяли ее смешными ругательными выражениями. Давайте вспомним картины по сказанным в сердцах фразам героев.

1. "Ешкин кот!"

А. "Любовь и голуби";

Б. "Гараж!";

В. "Баба Яга в тылу врага".

2. "Черт побери!"

А. "Берегись автомобиля";

Б. "Подкидыш";

В. "Бриллиантовая рука".

3. "Интеллигент несчастный!"

А. "Иван Васильевич меняет профессию";

Б. "Карьера Димы Горина";

В. Обе указанные ленты.

4. "Отлезь, гнида!"

А. "Собачье сердце";

Б. "12 стульев";

В. "Золотой теленок".

5. "Мымра!"

А. "Ирония судьбы, или С легким паром!";

Б. "Служебный роман";

В. "Старые клячи".

6. "Три тысячи чертей!"

А. "Гардемарины, вперед!";

Б. "Д' Артаньян и три мушкетера";

В. "Человек-амфибия".

Фото: кадр из фильма

ОТВЕТЫ

1. А. "Любовь и голуби";

2. В. "Бриллиантовая рука".

3. В. Обе указанные ленты;

4. А. "Собачье сердце";

5. Б. "Служебный роман";

6. Б. "Д' Артаньян и три мушкетера".

Шоу-бизнес в Telegram

5 ноября 2024, 10:21
Фото: кадр из фильма
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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