Официально объявлено о старте работы над фильмом по мотивам "Игры престолов"

"Игра престолов" станет фильмом и выйдет на большие экраны. Поклонники знаменитого сериала ликуют, ведь стало известно о начале съемок полнометражного кино, действие которого развернется в увлекательном фэнтезийном мире.

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что компания Warner Bros. уже приступила к разработке этого проекта. Хотя фильм находится на начальной стадии, и у него пока нет ни режиссера, ни актерского состава, ни сценария, источники утверждают, что студия с большим энтузиазмом воспринимает идею переноса атмосферы "Игры престолов" на большой экран.

Интересно, что первоначально создатели сериала Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс планировали завершить историю театральной трилогией, но финал 2019 года стал неожиданным для многих поклонников. Тем не менее, даже после неоднозначного завершения шоу его популярность не угасла. "Игра престолов" породила множество спин-оффов, самым известным из которых стал "Дом драконов". Недавно завершился второй сезон этого сериала, а третья часть уже в разработке.

К сожалению, не все новости о "Игре престолов" столь радостные. В апреле Кит Харингтон, исполнивший роль Джона Сноу, сообщил о том, что планы по созданию спин-оффа с его персонажем были приостановлены. В интервью он признался, что проект был снят с активной разработки из-за отсутствия подходящей истории. "Мы не смогли найти сюжет, который бы вдохновил нас", — отметил актер.

По слухам, для сериала о Джоне Сноу не хватило исходного материала от Мартина, чтобы продолжить сюжет после финала "Игры престолов". Несмотря на это, ожидания поклонников остаются высокими. Фильм о Вестеросе может стать новой вехой в истории франшизы и вернуть зрителей в мир интриг и эпических сражений. Студия Warner Bros. обещает сохранить дух оригинального сериала и привнести новые элементы в знакомую вселенную.