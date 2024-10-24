Пожарская рассказала об отношении Янковского к ее съемкам в откровенных сценах

Диана Пожарская рассказала о запретах в браке с Иваном Янковским. Также актриса поведала об откровенных сценах в кино.



На недавней премьере сериала "Преступление и наказание", основанного на знаменитом романе Федора Достоевского, актриса раскрыла детали их отношений и подхода к профессиональным вызовам. В интервью с журналистами Диана отметила, что обсуждение новых проектов — это важная часть их жизни.

"Мы всегда делимся друг с другом идеями и мнениями. Я уверена, что было бы странно, если бы мы не советовались", — сказала она. По ее словам, Иван обладает тонким вкусом и интуицией в искусстве, поэтому она всегда поощряет его следовать своим чувствам.

Что касается откровенных сцен, Диана уверена, что в их отношениях нет жестких запретов. Она подчеркнула, что оба являются профессионалами своего дела и понимают, что такие моменты могут быть необходимы для сюжета. "Если это оправдано в контексте фильма, то почему бы и нет? Мы не боимся таких сцен", — добавила актриса.

Пожарская также отметила, что доверие и открытость — это ключевые аспекты их брака. Они оба понимают, что работа в киноиндустрии может включать в себя сложные и порой интимные моменты, но это не должно влиять на их личные отношения. "Мы знаем, что это часть нашей профессии, и относимся к этому с пониманием", — резюмировала она.