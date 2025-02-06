Показавшая себя без прикрас 51-летняя Высоцкая вызвала бурную реакцию у россиян

Юлия Высоцкая удивила своих поклонников, опубликовав видеозапись, на которой она предстала без косметики.

В свои 51 год известная ведущая и актриса выглядит естественно и уверенно, что вдохновляет многих ее фанатов. В обнародованном ролике знаменитость позирует в яркой желтой кофте, дополненной черной курткой, а волосы скрыты под капюшоном.

Видео было записано у нее дома. В ролике, о котором идет речь, Юлия отражается в зеркале. Это вызвало бурную реакцию у россиян.

"Естественная и прекрасная!", "О чем грустите, Юля? Вы просто супер", "Расскажите, пожалуйста, про уход за лицом", "Красавица", — написали восторженные поклонники.

Недавно Юлия также поделилась архивным фото с венчания с известным режиссером Андреем Кончаловским. Событие произошло в 2019 году, и на шестилетнюю годовщину свадьбы ведущая решила напомнить своим поклонникам о значимости этой даты для нее.

Высоцкая отметила, что прошедшие годы воспринимаются ею как "целая вечность". Также она выразила уверенность в том, что их отношения с мужем развиваются успешно.

Стоит отметить, что далеко не все события в жизни Юлии проходят гладко. Недавно стало известно, что на ведущую подали в суд. Истец требует взыскать с артистки 100 тысяч рублей. Подробности дела пока остаются неизвестными.